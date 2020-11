Demon's Souls: State of Play: Ausführliche Präsentation des Remakes für PlayStation 5 im Video

Das Remake von Demon's Souls ab 77,59€ bei vorbestellen ) wird passend zum Verkaufsstart der PlayStation 5 am 12. November bzw. am 19. November in Europa erscheinen. Einen Überblick über das Action-Rollenspiel, das die Souls-Reihe begründet und als Inspiration für viele andere Spiele diente, gibt Creative Director Gavin Moore (SIE Worldwide Studios) im folgenden State-of-Play-Video, das knapp 12 Minuten lang ist. Der Einblick konzentriert sich auf das Offline-Erlebnis. Sobald das Spiel erscheint, werden auch die asynchronen und synchronen Multiplayer-Funktionen verfügbar sein. Sony : "Die einzigartigen Gameplay-Systeme, der harte und gleichzeitig belohnende Schwierigkeitsgrad sowie das unvergessliche Weltdesign des Spiels konnten Fans und Kritiker gleichermaßen begeistern - und viele der Innovationen prägen auch heute noch die Gaming-Welt. (...) Am 12. November erscheint das komplett neu gestaltete Demon‘s Souls für PlayStation 5. Falls ihr noch die das Tal der Schändung durchgestanden, den bedrohlichen Durchdringer konfrontiert oder das Ende dieser überwältigenden Geschichte erlebt habt, können wir nur sagen: Macht euch auf etwas gefasst. (...) Und um euch zu zeigen, warum das Spiel uns so mitreißt, haben wir eine besondere Ausgabe des State of Play für euch vorbereitet."Letztes aktuelles Video: State of PlayDas Spiel wird passend zum Verkaufsstart der PlayStation 5 erscheinen - hierzulande am 19. November 2020. Es wird 79,99 Euro kosten. Es wird außerdem zwei Technik-Modi geben. Der Cinematic-Modus wird in 4K mit 30 fps laufen. Der Performance-Modus setzt auf eine dynamische 4K-Auflösung und 60 fps. Die Auflösung wird dann ggf. reduziert, um die Bildwiederholrate zu halten.