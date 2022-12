Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: Beinahe kein Release wegen des Terroranschlags am 11. September

Metal Gear Solid 2: Wie Kojima von der Veröffentlichung überzeugt wurde

Death Stranding 2: Die Realität beeinflusst den Spielinhalt

Auch wenn viele Videospiele historische Ereignisse in ihre Geschichten einarbeiten, ist ihr Einfluss meist ausschließlich inhaltlicher Natur. Das 2001 veröffentlichte Metal Gear Solid 2 allerdings sah sich mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert.Wie Entwickler Hideo Kojima in einem Interview mit IGN erzählt, wäre das Stealth-Spiel rund um Solid Snake nämlich wegen des Terroranschlags am 11. September 2001 um ein Haar nicht erschienen. Grund dafür war das Auftauchen des World Trade Centers und des Pentagons im Spiel, was angesichts der Krisensituation Probleme hätte bereiten können.Da Kojima zu der Zeit von Metal Gear Solid 2 noch bei Konami gearbeitet hat, spricht er im Interview auch über das Unternehmen und wie es ihn in seiner Arbeit und Denkweise beeinflusst hat. Dabei hebt er vor allem einen Mann hervor: Kagemasa Kozuki, den damaligen Vorsitzenden von Konami. Wie Kojima berichtet, hat Kozuki ihn durch seine standhafte Einstellung vom Release des Spiels trotz der Umstände überzeugt:„Der 11. September ist 2001 kurz vor der Veröffentlichung von Metal Gear Solid 2 passiert. Wir hatten gerade die Master-Version losgeschickt, aber das Spiel hat sowohl das World Trade Center als auch das Pentagon dargestellt. Es schien unmöglich, das Spiel zu veröffentlichen. Ich wurde vom Vorstand einberufen und sie alle sind bleich geworden, als ich die Situation erklärt habe. Niemand hat mir gesagt, was ich machen soll, abgesehen von Mr. Kozuki, der das Problem angepackt hat.“„Als ich darüber nachgedacht habe, was ich machen soll, habe ich mit Mr. Kozuki über die Möglichkeit geredet, das Unternehmen zu verlassen. Da hat er zu mir gesagt: ‚Wenn dieses Spiel erscheint und die Gesellschaft was dazu zu sagen hat, werden sie über dich sprechen, den Schöpfer, und mich, der es verkauft hat. Ich bezweifle, dass sie über irgendwen anderes sprechen werden. Was wirst du tun? Ich bin bereit, egal was passiert.‘“„Als ich gehört habe, wie weit zu gehen er bereit war, habe ich die Entscheidung getroffen, dass wir es zusammen veröffentlichen. Der Rest ist Geschichte.“ Die stressige Phase kurz vor Veröffentlichung hat Kojima besonders geschlaucht, obwohl er erzählt, dass er sich nach der Fertigstellung eines Spiels immer ausgelaugt fühlt. Auch danach habe sich Kozuki besonders um Kojima gekümmert.Politische Themen spielen schon seit damals eine besondere Rolle in Kojimas Spielen und das hat sich auch mit der Gründung seines eigenen Studios vor sieben Jahren nicht geändert. Bei Death Stranding 2 wolle er aber von der ihm oft nachgesagten Wahrsagerei Abstand nehmen und hat wegen der Pandemie einiges abgeändert:„Das ist der Grund, warum ich Death Stranding 2 komplett neu geschrieben habe. Du kannst nicht so tun, als wäre sowas großes nicht passiert. Während die Spiele auf Charakteren beruhen, die nicht an die Realität gebunden sind, haben die Spieler eine Pandemie durchgestanden und eine Geschichte, die vor dieser Erfahrung geschrieben wurde, würde einfach nicht den gleichen Effekt haben, egal ob es eine Fantasy- oder eine Sci-Fi-Geschichte ist.“