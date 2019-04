Star Wars: The Old Republic: Erweiterung "Onslaught" erscheint im September 2019 - 4Players.de

"Ein Klassiker aus der Alten Republik: Die Suche nach Verbündeten führt nach Onderon, einem Planeten mit ungezähmten Dschungeln und wilden Bestien. Über Jahrhunderte hinweg war Onderon ein treues Mitglied der Republik - doch wird der erst kürzlich gekrönte König des Planeten das alte Bündnis ehren?

Galaxis am Scheideweg: Reist nach Mek-Sha, einer unabhängigen Treibstoffstation und Industriestadt in den Hohlräumen eines ausgebeuteten Asteroiden, der einst von den Hutten kontrolliert wurde. Dieses gesetzlose Versteck für Schmuggler, Piraten, Söldner, Händler und Flüchtlinge ist zum Scheideweg für die gesamte Galaxis geworden - ein Ort, wo Chancen und Gefahren gleichermaßen zu finden sind.

Rückkehr nach Corellia: Im dramatischen Finale der Erweiterungsstory erlebt ihr ein Corellia, wie ihr es noch nie gesehen habt! Dieser neue Flashpoint führt Spieler in ein neues Gebiet für Einzelspieler und Gruppen auf dem klassischen SWTOR-Planeten Corellia.

Spielt mit Freunden: Auf Dxun, Onderons größtem Mond, wimmelt es von wilden Dschungeltieren - was die Aufmerksamkeit der skrupellosen Czerka Corporation sowie einer Gruppe fanatischer, trandoshanischer Jäger erregt hat. Die Operation ist bei der Veröffentlichung verfügbar, also trommelt eure Freunde zusammen und macht euch bereit für eine der größten Herausforderungen der Galaxis!"

Im September 2019 wird mit Star Wars: The Old Republic: Onslaught die nächste Erweiterung für das Online-Rollenspiel erscheinen . Onslaught umfasst zwei neue Planeten, einen Flashpoint auf dem vom Krieg gezeichneten Planeten Corellia und eine Operation in den Dschungeln von Dxun. Darüber hinaus werden weitere Fähigkeiten eingebaut, die Kriegsbeute überarbeitet und die Stufengrenze erhöht. Onslaught wird gratis für alle Abonnenten sein."Der Krieg zwischen der Galaktischen Republik und dem Sith-Imperium setzt die Galaxis in Brand. Lebensnotwendige Ressourcen schwinden, während Piraterie und Verbrechen dramatisch zunehmen. Inmitten des Chaos erhält der Allianzkommandant die Chance, einer der beiden Gruppierungen einen Vorteil zu verschaffen und durch den Einsatz seiner Elite-Truppen das Schicksal der Galaxis zu entscheiden. Das Sith-Imperium bereitet einen entscheidenden Angriff auf eine vor kurzem errichtete republikanische Werft auf Corellia vor. Mitglieder des Rats der Sith sehen den Sieg am Horizont und beginnen in Erwartung reicher Beute damit, Pläne gegeneinander zu schmieden. Währenddessen liefern sich republikanische Streitkräfte ein Rennen gegen die Zeit, um aus allen Ecken der Galaxis rechtzeitig Verstärkung zu schicken und Corellia vor den Sith zu retten."Features (laut Hersteller)Die Überarbeitung der Kriegsbeute wird folgendermaßen beschrieben : "Unsere Philosophie für diese Erweiterung lautet: spielt wie ihr wollt. Gegenstände waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der Identität eures Charakters, aber zum ersten Mal bieten wir euch wahren Tiefgang und noch mehr Auswahlmöglichkeiten mit aufregenden neuen Gegenständen, bei denen ihr selbst entscheidet, wie ihr in der kommenden Schlacht spielt. Diesen Tiefgang erzeugen wir u. a. durch eine völlig neue Art von Ausrüstungsslot – taktische Gegenstände. Diese Gegenstände wirken sich direkt auf eure Fähigkeiten und euren Spielstil aus. Die Spieler können diese neuen Gegenstände für zahlreiche neue Setbonusse kombinieren, darunter auch unspezifische Sets, die jeder verwenden kann. Ihr könnt diese Gegenstands-Sets auf vielfältige Weise bekommen. Beschafft euch eure Ausrüstung unabhängig von eurer Spielweise, egal ob PvE, PvP, Galaktisches Kommando oder Handwerk. Neue Set-Gegenstände, taktische Gegenstände und mehr öffnen einen Weg zu grenzenlosem Tiefgang, damit ihr euren Charakter so spielen könnt, wie ihr möchtet!"Letztes aktuelles Video: 5 Jahre Trailer