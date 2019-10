Star Wars: The Old Republic: Onslaught: Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

"Neue Story: Der Krieg zwischen der Galaktischen Republik und dem Sith-Imperium setzt die Galaxis in Brand. Lebensnotwendige Ressourcen schwinden, während Piraterie und Verbrechen dramatisch zunehmen. Inmitten des Chaos erhält der Allianzkommandant die Chance, einer der beiden Gruppierungen einen Vorteil zu verschaffen und durch den Einsatz seiner Elite-Truppen das Schicksal der Galaxis zu entscheiden.

Onderon: Die ungezähmten Dschungel und wilden Bestien Onderons verbergen eine Verschwörung, die das alte Bündnis dieser Welt mit der Republik für immer zerstören könnte.

Mek-Sha: Errichtet in den Hohlräumen eines ausgebeuteten Asteroiden, der einst von den Hutten kontrolliert wurde, ist Mek-Sha zu einem Umschlagsplatz für die ganze Galaxis geworden: ein gesetzloses Versteck für Schmuggler, Piraten, Söldner, Händler und Flüchtlinge, das sowohl Chancen als auch Gefahren bietet.

Meridian-Ziel: Das dramatische Finale der Erweiterung findet in einem völlig neuen Gebiet auf dem klassischen SWTOR-Planeten Corellia statt, wo das Sith-Imperium und die Galaktische Republik einen brutalen Kampf um eine wichtige Schiffswerft führen. Stürzt euch ins Getümmel und erkundet dieses tödliche Schlachtfeld allein oder mit einer Gruppe!

Die Natur des Fortschritts: Dxun, Onderons größter Mond, wimmelt vor wilden und gefährlichen Raubtieren. Diese haben die Aufmerksamkeit des skrupellosen Unternehmens Czerka Interstellar sowie einer Gruppe von fanatischen trandoshanischen Jägern erregt. Versammelt eure Freunde und macht euch bereit für eine der größten Herausforderungen der Galaxis!

Kriegsbeute: Spielt mit der spannendsten und abwechslungsreichsten Auswahl an Ausrüstung, die wir je hatten, auf eure individuelle Weise! Mit brandneuen taktischen Gegenständen, neuen Set-Bonussen und mehr könnt ihr die Ausrüstung wählen, die zu eurem persönlichen Spielstil passt, und euren Charakter noch besser ausgestalten.

Änderungen für Gratisspieler: Gleichzeitig mit dem Start der Erweiterung 'Onslaught' haben wir ein paar weitere Änderungen für Gratisspieler eingeführt. Die Erweiterungen 'Aufstieg des Huttenkartells' und 'Revans Schatten' sowie ihre jeweiligen Stufenerhöhungen sind jetzt für Gratisspieler verfügbar!"

