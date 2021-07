Star Wars: The Old Republic: Erweiterung "Das Vermächtnis der Sith" angekündigt

Electronic Arts und BioWare haben eine neue Erweiterung für das MMO Star Wars: The Old Republic ( ab 79,95€ bei kaufen ) angekündigt: Ende des Jahres soll "Das Vermächtnis der Sith" erscheinen, um gleichzeitig die Feierlichkeiten zum bevorstehenden zehnjährigen Jubiläum des Online-Rollenspiels einzuläuten. Entsprechend soll es über das gesamte kommende Jahr hinweg weitere Inhalte, Events und Updates geben."Vermächtnis der Sith baut auf der dynamischen Geschichte von Star Wars: The Old Republic auf und schickt Spielendeauf ein Star Wars-Abenteuer zur Sicherung eines für ihre Gruppewichtigen Planeten, während sie den ultimativen Plan des abtrünnigen Sith-Lords Darth Malgus aufdecken. Neben zahlreichen Spielkomfort-Upgrades bringt die Erweiterung zudem die neue Kampfstile-Funktion, die das Spielerlebnis von SWTOR mit neuen Optionen erweitert", heißt es in der Pressemitteilung.Als Schauplatz dient der Wasserplanet Manaan, auf dem sich der Sith-Lord aufhalten soll. In der Erweiterung kann man seine maximale Spielerstufe um fünf auf 80 erhöhen. Wer eine knackige Herausforderung sucht, soll sie außerdem mit den neuen Gemeinschaftsmissionen bekommen, die zu den bisher anspruchsvollsten Aufträgen des MMOs gehören sollen.Neu ist außerdem die Kampfstile-Funktion, bei der man eine Klassen-Story mit Fähigkeitssets verwandter Tech-oder Machtnutzer-Klassen kombinieren kann. Ebenfalls mit dabei: Ein verbesserter Charakter-Editor mit mehr Möglichkeiten und ein überarbeitetes Inventar-Management.Letztes aktuelles Video: StartTrailer für die OnslaughtErweiterung