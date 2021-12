Star Wars: The Old Republic: Erweiterung "Das Vermächtnis der Sith" wird kurz vor Release verschoben

Bioware verschiebt nur eine Woche vor dem geplanten Start die nächste Erweiterung "Das Vermächtnis der Sith" für Star Wars: The Old Republic ab 79,95€ bei kaufen ) . Statt wie ursprünglich geplant am 14. Dezember 2021 erscheint das nächste Kapitel der Saga nun erst am 15. Februar 2022. Eigentlich war für die Erweiterung des Star-Wars-MMO dazu vorgesehen, das zehnjährige Jubiläum des Online-Rollenspiels einzuläuten.Laut Projektleiter Keith Kanneg ist die Verzögerung zum Teil auf das Feedback aus dem öffentlichen Testserver zurückzuführen. In einem Update-Post auf der offiziellen Webseite erklärt er, dass das Team entschieden habe, die Erweiterung sei noch nicht bereit, um regulär online zu gehen."Das Vermächtnis der Sith ist etwas, an dem das Team schon seit geraumer Zeit hart arbeitet, aber je näher wir der Veröffentlichung kommen, desto klarer wird, dass wir etwas mehr Zeit brauchen", schrieb Kanneg. "Wir konzentrieren uns bei den zusätzlichen Tests auf die vielen Bereiche, die wir im gesamten Spiel verändert haben, um euch das Erlebnis zu bieten, das wir wollen und das ihr verdient habt. Darüber hinaus war euer Feedback während unseres öffentlichen Test-Servers (PTS) von unschätzbarem Wert, um uns bei der Gestaltung dieser Erweiterung zu helfen."Trotzdem, erklärt Kanneg weiter, werde der Großteil der neuen Inhalte und Features der Erweiterung, die nicht direkt zur Story gehören, im Laufe dieser Woche auf die öffentlichen Testserver zurückkehren. "Das Vermächtnis der Sith" soll die Geschichte von The Old Republic fortsetzen. Spieler werden versuchen, den abtrünnigen Sith-Lord Darth Malgus auf dem Wasserplanet Manaan zur Strecke zu bringen. Mit der Erweiterung wird auch ein neues Kampfsystem eingeführt, das den Kampf für Neulinge unterhaltsamer machen soll.Das Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Rebublic wurde 2011 für PC veröffentlicht.