Kalypso Media: HD-Neuauflagen von Commandos 2 und Praetorians sind startklar; unsere Tests folgen heute

Commandos 2 als HD Remaster: Grafisch neuinterpretiert mit überarbeiteter Steuerung, moderner Benutzeroberfläche und generalüberholtem Tutorial.

In Aktion: Erfüllen Sie Ihre Ziele, indem Sie feindliche Uniformen und Waffen stehlen, auf Masten klettern, an Kabeln schwingen, schwimmen, Fahrzeuge nutzen oder Gebäude, Schiffe und Flugzeuge infiltrieren.

Neun Commandos: Sie haben unter anderem die Kontrolle über einen Green Beret, einen Sniper, einen Sprengstoffexperten, einen Dieb, eine Verführerin und sogar einen Hund.

Komplett neue 3D-Engine: Drehen der Kamerasicht um 360 Grad, übergangslos in/aus Gebäuden, U-Booten, Flugzeugen und unter Wasser bewegen und stufenloser Zoom.

Innovative Kamerasteuerung: Simultane Kontrolle über mehrere Spielfenster in Echtzeit.

Detaillierte Settings des Zweiten Weltkriegs: Erfüllen Sie zehn Missionen in neun verschiedenen Umgebungen bei Tag und Nacht mit realen Wettereffekten.

Historische Fahrzeuge und Waffen des Zweiten Weltkriegs: Nutzen Sie Jeeps, Panzer, Lastwagen, Schiffe, Panzerfäuste und Flammenwerfer.

Das erste Mal für Konsolen

Überarbeitet in HD mit angepasster Steuerung für Konsolen

Drei verschiedene Armeen: Gallier, Ägypter und die römischen Legionen

Über 20 Kampagnen-Missionen verteilt auf verschiedene Schauplätze in Ägypten, Gallien und Italien

Einzigartige Fähigkeiten und Formationen für verschiedene Einheiten und Charaktere

Machen sie sich die Gegebenheiten unterschiedlicher Terrains zu nutzen, wenn sie Ihre Schlachten planen

Temporeiche Action: Wo jede Entscheidung zählt, ist ein kühler Kopf gefragt

Kalypso Media veröffentlicht am heutigen 24. Januar 2020 die HD-Remaster von Commandos 2 Steam ) und Praetorians Steam ) für Windows PC, die wir beide heute noch im Test haben. Für Fans beider Titel gibt es die zwei Strategiespielklassiker auch als Doppelpack . Die Konsolen-Versionen sollen irgendwann im Frühjahr erscheinen.Spielbeschreibung von Commandos 2 - HD Remaster: "Der Begründer des Echtzeit-Taktik-Genres ist zurück: Commandos 2 HD Remaster ist eine detailgetreue Hommage an das berühmte Meisterwerk der legendären Pyro Studios. Erleben Sie Commandos 2 - Men of Courage zum ersten Mal in High Definition mit überarbeiteter Steuerung, modernisierter Benutzeroberfläche und generalüberholtem Tutorial. Übernehmen Sie das Kommando einer Elitetruppe von Soldaten, mit der Sie in feindliche Gebiete vordringen und deren Stärken Sie geschickt einsetzen, um eine Reihe anspruchsvoller Missionen abzuschließen. Begeben Sie sich mit Ihrem Team von Spezialisten unerkannt auf gegnerisches Terrain bekannter Schauplätze des Zweiten Weltkriegs, und führen Sie sie gegen eine Übermacht von Feinden. Aus dem Verborgenen heraus sind Sie mit Ihren Commandos in der Lage, den Kriegsverlauf maßgeblich zu beeinflussen."Als Features werden genannt:Spielbeschreibung von Praetorians - HD Remaster: "Erleben Sie den gefeierten Echtzeit-Strategie Klassiker Praetorians neu in High Definition. Praetorians spielt inmitten der politischen Verwicklungen des aufstrebenden Römischen Reiches. Lassen Sie sich zurückversetzen auf die staubigen Schlachtfelder Ägyptens, die Kampfplätze Galliens und schließlich ins Herz des Imperiums selbst, nach Italien, und befehligen Sie gewaltige Feldzüge bis Sie schließlich zum Imperator aufsteigen. Ihre Aufgabe wird nicht einfach sein, da das Imperium von einer Vielzahl verschiedener Truppen und Kriegsmaschinen verteidigt wird, die alle über besondere Fähigkeiten und individuelle Stärken verfügen. Ihr Weg zum Imperator hängt von Ihrer Strategie ab! Sie müssen lernen, Ihre Einheiten zu kombinieren und die Schwächen des Feindes auszunutzen. Doch je näher Sie dem Imperator kommen, desto schwieriger wird es, da Sie sich seiner persönlichen Wache stellen müssen, der mächtigsten und tödlichsten Streitmacht des Imperiums – der Prätorianergarde!"Als Features werden genannt: