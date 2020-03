Kalypso Media: Zusammenarbeit mit Koch Media wird ausgebaut; Tropico 6 erscheint für Switch

Kalypso Media und Koch Media erweitern ihre Partnerschaft und kündigen heute den Abschluss einer weltweiten Vertriebsvereinbarung (Publishing) an. Zugleich wurde die Veröffentlichung von Tropico 6 offiziell für Switch bestätigt.Aufbauend auf einer langjährigen Kooperation im Einzelhandelssektor in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, wollen beide Unternehmen ihre Partnerschaft ausbauen, indem sie durch die neue Vereinbarung weitere Märkte und Vertriebskanäle erschließen. Die Koch Media Group wird die Verantwortung für alle einzelhandelsbezogenen Marketingaktivitäten in den EMEA-Regionen (Europa, Naher Osten und Afrika), Südostasien, Australien und Neuseeland sowie in Nord- und Südamerika übernehmen.Die Vereinbarung umfasst sämtliche Produkte von Kalypso Media, darunter Titel wie Port Royale 4 Dungeons 3 sowie die Switch-Versionen von Tropico 6 Railway Empire und Commandos 2 - HD Remaster - und noch weitere, bisher unangekündigte Titel.Simon Hellwig, Gründer und CEO der Kalypso Media Group GmbH, sagt: "Die Zusammenarbeit mit Koch Media ist für beide Unternehmen seit mehr als 10 Jahren von Vorteil und die freundschaftliche Partnerschaft zwischen den Unternehmen wird durch unsere bis dato umfangreichste Kooperation weiter gestärkt. Der größere Umfang in Bezug auf Territorien, Anzahl der Produkte und Plattformen ist ein guter Indikator dafür, wie sehr Kalypso Media in den letzten Jahren gewachsen ist. Dank der Kompetenz von Koch Media in allen relevanten Einzelhandelskanälen, ermöglicht diese Vertriebsvereinbarung, uns noch stärker auf die Entwicklung und Veröffentlichung von großartigen Strategie- und Simulationsspielen zu konzentrieren."Dr. Klemens Kundratitz, CEO der Koch Media GmbH, fügt hinzu: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Kalypso zu erweitern. Ihr reichhaltiges Spieleangebot sowie die allgemeine Produktqualität ihrer Spiele sind eine willkommene Ergänzung unseres Einzelhandelsangebots in allen unseren Märkten und Gebieten. Diese weitreichende und langfristige Partnerschaft nutzt die Stärke und führende Position von Koch Media im globalen Partner-Publishing. Alle unsere Teams sind begeistert und freuen sich darauf, die starken Spiele von Kalypso mit unserer ganzen Expertise zu unterstützen".