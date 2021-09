Kalypso Media: Neues Entwicklungsstudio für Tropico 7 gegründet

Die Kalypso Media Group hat ein neues Entwicklungsstudio gegründet, das explizit mit der Produktion von Tropico 7 für PC und "Next-Generation-Konsolen" betraut wurde. Die "Nine Worlds Studios" sind in München ansässig und das insgesamt fünfte Entwicklungsstudio in der Unternehmensgruppe ( Stellenangebote ). Für den Aufbau des Studios und als späterer Projektleiter wurde Thomas Schneider, zuvor in ähnlicher Position bei Aesir Interactive, verpflichtet.Simon Hellwig, Geschäftsführer der Kalypso Media Group: "Wir freuen uns, die Gründung unseres zweiten Studios in München bekannt geben zu können. Dies ermöglicht uns die Nutzung schon bestehender Infrastrukturen zwischen unseren beiden Studios. Wir sind zuversichtlich, das Studio bis Anfang nächsten Jahres auf die volle Größe hochzufahren, um mit der Produktion von Tropico 7 zu beginnen."Dr. Anika Thun, Geschäftsführerin von Kalypso, ergänzt: "Aufgrund der guten Erfahrungen, die wir mit der Stadt München und der generellen Förderung von Videospielen in Bayern gemacht haben, war es eine logische Entscheidung, in dieser Region zu expandieren. Wir suchen nun engagierte Führungskräfte, die am neuesten Teil der Kult-Klassiker-Serie mitarbeiten wollen. Kandidaten mit Erfahrung in den Bereichen Unreal Engine Programmierung, Unreal Engine Technical Art, Game-, Level-, Narrative-, und Missionsdesign sowie UI-/UX-, VFX-Artists, Animationsspezialisten und 3D-Generalisten, die idealerweise auch mit der Unreal Engine vertraut sind, sind aufgerufen, sich zu bewerben und zu uns nach München zu kommen."Thomas Schneider, Project Manager: "Als bereits viertes Entwicklerstudio der Kalypso in Deutschland kann Nine Worlds auf einen großen Erfahrungsschatz sowie ein verlässliches Netzwerk zurückgreifen und wird zugleich Teil eines Umfelds, in dem alle Seiten leidenschaftlich und aktiv an der Entwicklung internationaler Marken beteiligt sind. Ich freue mich sehr, mit einem so starken und renommierten Unternehmen die ambitionierten 'Nine Worlds Studios' am Games-Standort Bayern aufzubauen."