Age of Mythology: Wie stehen die Chancen für eine Definitive Edition?

Beim heutigen Age-of-Empires-Fan-Preview-Event wurde sehr viel Material zu Age of Empires 4 gezeigt. Auch die Wichtigkeit der lange bestehenden Marke und der Community-Bezug wurden hervorgehoben. Die Entwickler gingen auch kurz und bündig auf die Pläne für Age of Empires 2: Definitive Edition und die Age of Empires 3: Definitive Edition ein. Allerdings fehlte ein Spiel aus der Age-of-Serie, und zwar Age of Mythology ab 26,95€ bei kaufen ) , das bisher nur in einer "Extended Edition" aber nicht in einer "Definitive Edition" veröffentlicht wurde.In einem Vorab-Event mit Influencern und Pressevertretern, an dem auch wir teilnehmen konnten, wurden die Entwickler gefragt, ob noch mit einer Age of Mythology: Definitive Edition zu rechnen sei. In einer langen, aber wenig aussagekräftigen Antwort erklärten die Mitglieder der Age-of-Empires-Führungsriege, dass sie Age of Mythology nicht vergessen hätten und sie die Wünsche aus den Reihen der Community ebenfalls hören würden. Eine offizielle Ankündigung wurde zwar nicht gemacht, aber die Ausführungen klangen so, als ob die Age of Mythology: Definitive Edition wohl nur eine Frage der Zeit sei.