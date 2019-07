Kingdom Under Fire 2: Mischung aus Online-Rollenspiel und Echtzeit-Strategie kommt nach Europa - 4Players.de

Screenshot - Kingdom Under Fire 2 (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire 2 (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire 2 (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire 2 (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire 2 (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire 2 (PC)

Gameforge hat die Veröffentlichungsrechte von Kingdom Under Fire 2 für Nordamerika und Europa erworben. Ende 2019 wird man den Genre-Mix aus Multiplayer-Online-Rollenspiel (MMORPG) und Echtzeit-Strategiespiel (RTS) auf PC spielen können. Angaben zur Preisgestaltung und zum Veröffentlichungsmodell wurden nicht gemacht. Das Spiel soll aber auf "diversen digitalen Plattformen" erhältlich sein.In Kingdom Under Fire 2 kämpfen drei Fraktionen um die Vorherrschaft im Land Bersia: die Allianz der Menschen, die Dunkle Legion und die Encablossianer. Die Spieler können ihren Charakter aus mehreren Heldenklassen auswählen und zugleich große Armeen befehligen. Kingdom Under Fire 2 spielt 50 Jahre nach den Ereignissen von Kingdom Under Fire: The Crusaders und bietet eine Online-Multiplayer-Kampagne.Das bereits 2008 angekündigte Kingdom Under Fire 2 erschien nach diversen Verschiebungen und Querelen im Mai 2014 als Open Beta in Asien via MMOGAsia. Im April 2017 wurden die Server schon wieder abgeschaltet."Die Kingdom Under Fire-Reihe gehört zu den beliebtesten Spielen unserer Belegschaft. Deshalb freuen wir uns sehr, die epische Saga gemeinsam mit Blueside fortführen und endlich den Spielern der westlichen Hemisphäre präsentieren zu können", sagt Tomislav Perkovic, Chief Product Officer bei Gameforge. "Wir sind fest entschlossen, Blueside in ihrem Vorhaben, das ultimative MMO zu entwickeln, zu unterstützen, und werden die PC-Version von Kingdom Under Fire 2 noch in diesem Jahr in Nordamerika und Europa veröffentlichen.""Wir haben lange nach einem Publishing-Partner gesucht, der über die nötige Erfahrung und ein tief greifendes Verständnis des westlichen Online-Spiele-Markts verfügt, um Kingdom Under Fire 2 gerecht zu werden", sagt Sejung Kim, CEO von Blueside. "Gameforge hat langjährige Erfahrung in der Veröffentlichung von asiatischen Multiplayer-Spielen auf dem westlichen Markt vorzuweisen. Deshalb sind wir uns sicher, nun den richtigen Publisher gefunden zu haben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Gameforge und darauf, Kingdom Under Fire 2 endlich den Fans in Europa und Nordamerika vorzustellen."Letztes aktuelles Video: Trailer