Kingdom Under Fire 2: Mischung aus Echtzeit-Strategie und Online-Rollenspiel gestartet - 4Players.de

Werde zur Legende: Tauche ein in ein einzigartiges, grafisch abwechslungsreiches MMORPG, in dem du allein oder gemeinsam mit deinen Verbündeten das Schicksal der Welt lenkst.

Helden an die Front: Stell dich in actiongeladenen Hack'n'Slash-Kämpfen ganzen Horden von Monstern - Legionen von blutrünstigen Orks, grausame Zauberer, gigantische Bestien und natürlich andere Spieler wollen dir an den Kragen!

Die Wogen der Schlacht: Wechsle in den RTS-Modus und befehlige über 80 verschiedene Einheiten aus 10 Fraktionen. Erlebe epische PvP-Schlachten mit tausenden Einheiten und bringe mit strategischem Können und taktischem Geschick ganze Königreiche zu Fall. Einheiten können aufgewertet und mit neuen Waffen ausgerüstet werden. Meistertaktiker können also aus zahllosen Fähigkeiten und Möglichkeiten wählen.

Mit Bogen, Schwert und Zauberstab: Egal ob Berserker, Elementaristin, Schwertschütze, Jägerin oder Kampfmagierin - jede Klasse bietet einzigartige Fähigkeiten, einen eigenen Spielstil sowie eine umfangreiche Hintergrundgeschichte, die das Universum von Kingdom Under Fire erweitert."

Nach elf Jahren Entwicklungszeit ist Kingdom Under Fire 2 am 14. November 2019 doch noch in Europa und Nordamerika für PC erschienen. Der von Blueside entwickelte Genremix aus Online-Rollenspiel (MMORPG) und Echtzeit-Strategiespiel (RTS) kann bei Gameforge in drei verschiedenen Editionen (Paket der Helden: 29,99 Euro, Paket des Imperators: 49,99 Euro und Paket des Kriegsgottes: 99,99 Euro) erworben werden. Kingdom Under Fire 2 sei der bisher anspruchsvollste Ableger der Fantasy-Reihe, deren letzter Teil, Kingdom Under Fire: Circle of Doom , vor über einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde."Kingdom Under Fire 2 ist eines der aufregendsten Projekte, die je von Gameforge veröffentlicht wurden", so Tomislav Perkovic, Chief Product Officer bei Gameforge. "Wir haben eng mit Entwickler Blueside zusammengearbeitet, um dem bereits fantastischen Spiel den letzten Schliff zu verpassen. So haben wir Änderungen an der Balance des Gameplays durchgeführt und sind von Free-to-Play auf ein traditionelleres Premium-Modell umgestiegen, bei dem man einfach einmal bezahlt und alle Inhalte von Beginn an zur Verfügung stehen. Der heutige Launch von Kingdom Under Fire 2 ist erst der Anfang. Wir arbeiten bereits an Content-Updates, die Fans der Serie sicher lieben werden!""Nach langen Jahren der Entwicklung kommen Spieler der westlichen Hemisphäre nun endlich in den Genuss von Kingdom Under Fire 2, unserem bisher anspruchsvollsten Spiel", so Sejung Kim, CEO von Blueside. "Dank der umfangreichen und langjährigen Erfahrung auf dem Online-Spiele-Markt konnte Publisher Gameforge Blueside dabei unterstützen, unsere Vision von Kingdom Under Fire 2 zu realisieren. Wir freuen uns darauf, die Tore von Bersia sowohl für langjährige als auch neue Fans ein weiteres Mal zu öffnen. Das lange Warten hat nun ein Ende!"Spielbeschreibung des Herstellers: "In Kingdom Under Fire 2 kämpfen drei mächtige Fraktionen um die Vorherrschaft über das Land Bersia: die Allianz der Menschen, die Dunkle Legion und die Encablossi. Spieler können ihren Charakter aus mehreren klassen auswählen, ihn nach ihren eigenen Wünschen gestalten und gewaltige Armeen befehligen. Kingdom Under Fire 2 spielt 50 Jahre nach den Ereignissen von Kingdom Under Fire: The Crusaders und begeistert mit einer umfangreichen Online-Kampagne, die man allein oder gemeinsam mit anderen Spielern erleben kann.Key Features von Kingdom Under Fire 2:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer PC