Akira Toriyama hatte maßgeblichen Einfluss auf die Welt der Manga

Der Mangaka. Der Japaner starb bereits am vergangenen Freitag, den 1. März, im Alter von 68 Jahren. Toriyama wurde besonders durch den Manga Dragon Ball, der erstmals Mitte der 80er Jahre erschien, berühmt.Dragon Ball ist eine deraller Zeiten. In dem Franchise erscheinen noch immer Filme oder Videospiele. Toriyama erschuf zudem den Manga Dr. Slump und arbeitete als Charakterdesigner in zahlreichen Videospielproduktionen mit.Wie sein Verlag Shueisha erst am heutigen Freitag mitteilte an einem Subduralhämatom und wurde bereits im Beisein seiner Familie und Freunde beigesetzt. Manga-Fans und Kollegen auf aller Welt trauern um einen der größten Namen der Branche.„Toriyama war der Begründer einer Ära, in der Erwachsene wie Kinder Manga lesen konnten“; schreibt Eiichiro Oda, Mangaka von One Piece, „in einer Zeit, in der es hieß, dass Manga lesen nicht gut für die Bildung sei., was Manga erreichen und werden kann und hat nicht nur Mangaka, sondern kreative Köpfe in allen Branchen inspiriert.“Toriyamas Charakterdesign hat einen, sodass er auch für bekannte Videospiele Figuren schuf, beispielsweise für die besonders in Japan populäre RPG-Reihe Dragons Quest oder für Chrono Trigger, Blue Dragon sowie das im April erscheinende Sand Land.