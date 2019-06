Square Enix: Alle Spiele des Publishers, auch die ganz alten Titel, sollen digital verfügbar gemacht werden - 4Players.de

Square Enix verfügt über eine sehr umfangreiche Anzahl an Spielen, die noch nicht in digitaler Form verfügbar sind. Meistens sind dies ältere Titel. In einem Interview mit der Game Informer sagte Yosuke Matsuda (Präsident und CEO), dass sie planen würden, irgendwie den gesamten Spielekatalog digital zu veröffentlichen, aber es wurden noch keine konkreten Maßnahmen bekanntgegeben. Sie müssten noch entscheiden, wie die Spiele auf den Markt gebracht werden sollen und welche Optionen sie in Betracht ziehen werden."Wir arbeiten auf verschiedene Arten daran", sagte Matsuda über die Wiederveröffentlichung älterer Titel in digitaler Form. "Das ist eine Bitte, die wir oft hören. Was unsere Haupttitel betrifft, die meisten dieser Titel gibt es schon in bestimmten Varianten, die man jetzt spielen kann. Die klassischeren Titel, die ihr vielleicht auf dem NES gespielt habt, daran arbeiten wir noch, dass man sie jetzt auch spielen kann."Square Enix hat bereits ein Projekt gestartet, um weitere klassische Titel zu portieren, damit man sie auf verschiedenen Plattformen spielen kann. Auf lange Sicht könnte sich Matsuda auch einen Abonnement- oder Streaming-Service als "dedizierten und eigenen Kanal" vorstellen. Dennoch gibt es bei einigen Spielen ein gravierendes Problem: Der Programmcode von manchen Titeln ist verloren gegangen, was bei älteren Spielen leider nicht ganz ungewöhnlich ist, heißt es. Damals wurde der Code einfach beim Publisher abgeliefert und fertig. Sie machten sich keine Gedanken über den Verbleib für die Zukunft. Matsuda sagte nicht genau, welche Titel "verloren gegangen" sind, meinte aber, dass sie "große Anstrengungen" unternehmen würden. In einem Fall hatte ein Entwickler, der das Unternehmen verlassen hatte, den Code eines Spiels glücklicherweise noch auf seinem alten PC.