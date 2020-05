Square Enix: Chartity-Bundle mit 54 Spielen bei Steam erhältlich

Im Zuge der Kampagne Stay Home & Play, gestartet aufgrund der Corona-Pandemie, hat Square Enix ein gewaltiges Bundle bei Steam veröffentlicht, das 54 Spiele des Publishers enthält, darunter u.a. Titel aus den Reihen Tomb Raider, Deux Ex, Just Cause, Legacy of Kain und Thief enthält. Der Preis beträgt 38,30 Euro, was laut Angaben bei Steam im Vergleich zum Einzelkauf eine Ersparnis von 95 Prozent bedeutet. Sämtliche Einnahmen aus dem Bundle will der Publisher für wohltätige Zwecke in den USA und Europa spenden. Wie lange das Bundle angeboten wird, ist nicht bekannt.In der Beschreibung zur Square Enix Anthology bei Steam heißt es:"Belohnt die „Square Enix Stay Home & Play“-Kampagne Spieler dafür, dass sie soziale Distanz einhalten, und hilft dabei in diesen unsicheren Zeiten Wohltätigkeitsorganisationen, die Unterstützung benötigen.Als Teil dieser Initiative veröffentlichen wir Steam-Bundles mit vielen unserer besten Spiele zum Schnäppchenpreis. 100% der durch dieses Bundle verdienten Erlöse von Square Enix wird an Essensausgaben und andere Wohltätigkeitsorganisationen in Nordamerika und Europa gespendet."