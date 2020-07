Square Enix: Gerücht: Tomb Raider: The Ultimate Experience (Spiele-Sammlung) in Entwicklung

RUMOR: A promotional art (pic) of Tomb Raider: The Ultimate Experience is circulating the web. The collection features (if true) more than 10 different #TombRaider games over 3 generations. Coming August 27 to Nintendo Switch, PS4 and Xbox One.



Square Enix scheint an einer Tomb-Raider-Sammlung zu arbeiten, die viele ältere Spiele mit Lara Croft enthält . Derzeit macht ein unbestätigtes Bild die Runde, das drei Titel zeigt, und zwar Tomb Raider 3 (1998), Tomb Raider: Anniversary (2007) und Lara Croft and the Guardian of Light (2010). Die sogenannte Tomb Raider: The Ultimate Experience soll am 27. August 2020 für PC (Steam), PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One veröffentlicht werden.Laut Nintendo Life hatte sich Square Enix den Titel "T.R.U.E. Tomb Raider Ultimate Experience" im Jahr 2018 sichern lassen und im Juni 2020 erneuert. Offiziell angekündigt wurde die Sammlung bisher nicht. Außerdem ist unklar, ob die letzten drei Abenteuer (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) in dem Paket enthalten sein werden oder nicht.