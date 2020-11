Square Enix: Bietet Mitarbeitern auch nach Ende der Pandemie dauerhaftes Home Office an

Kajetan hat geschrieben: ? vor 34 Minuten Ich würde es auch gerne sehen, wenn nach Corona die Leute im ÖPNV weiterhin Masken tragen, wenn sie Schnupfen haben oder ein grippaler Infekt sie plagt, sie aber dennoch raus müssen. Ärzte haben sich schon erfreut über die drastisch gesunkenen Grippezahlen geäussert und ich freue mich darüber ebenfalls endlich mal NICHT ein, zweimal im Jahr mit ner Scheiss-Grippe flachliegen zu müssen, nur weil so ein Idiot seine Viren in der ganzen Strassenbahn verteilt hat.

Ich denke, dass ich das zumindest so halten werde. "Asien" hat das schon lange richtig gemacht. Ich würde mir auch wünschen, dass man auf Händeschütteln in Zukunft weiterhin verzichtet. Das Rumgetatsche war schon vor der Pandemie unhygienisch gewesen und unnötig gewesen. Aber echt du hattest richtige Influenza so oft o_O Ich hatte 1 Mal eine Influenza und das war wirklich übel. Bin froh dieses Jahr tatsächlich nur 2 Erkältungen gehabt zu haben. Leider geht dagegen ja keine Impfung. Wenn wir auch in Zukunft etwas mehr auf Hygiene achten würden, wäre das sicher ein allgemein positiver Beitrag gegen die Ausbreitung von Krankheiten.Auch in Zukunft Home Office ist aufjedenfall ein guter Schritt von Square Enix