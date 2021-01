Square Enix: Markenschutz für Ever Crisis, The First Soldier und das Shinra-Logo beantragt

Square Enix hat sich in Japan "Ever Crisis", "The First Soldier" und das Shinra-Logo markenrechtlich schützen lassen, wie Chizai Watch (via Gematsu ) meldet. Alle drei Eintragungen stehen offensichtlich im Zusammenhang mit Final Fantasy 7 bzw. Final Fantasy 7 Remake . Ever Crisis erinnert namentlich natürlich an das japanische Smartphone-Rollenspiel Before Crisis: Final Fantasy 7, dem später das auch in westlichen Gefilden veröffentlichte Crisis Core - Final Fantasy 7 auf PlayStation Portable folgte (zum Test ).The First Soldier könnte laut Gematsu hingegen als Referenz zu Sephiroth, dem Antagonisten aus Final Fantasy 7 ausgelegt werden. SOLDIER bzw. SOLDAT (in der deutschen Fassung) war zudem die Bezeichnung der Elite-Einheit des ebenfalls aus Final Fantasy 7 stammenden Shinra-Konzerns, dessen Logo ebenso geschützt wurde. Was Square Enix konkret mit den Markenrechten vorhat, ist bisher allerdings nicht bekannt. Neben neuen Spielen könnten sie auch mit geplanten Inhalten von Final Fantasy 7 Remake - Teil 2 im Zusammenhang stehen.