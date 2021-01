Square Enix: Neues Tomb Raider entsteht bei Crystal Dynamics; Ankündigung steht vorerst nicht bevor

We're celebrating 25 Years of Tomb Raider throughout 2021, with community features, nostalgic content, and surprises along the way! pic.twitter.com/cOmsfVj8jr



— Tomb Raider (@tombraider) January 27, 2021

Bei Crystal Dynamics befasst man sich nach dem Ende der Reboot-Trilogie, wo man sich bei Shadow of the Tomb Raider aufgrund eines Burnout-Risikos bereits von Eidos Montreal ablösen ließ, mit der Zukunft der Abenteuerreihe rund um Lara Croft. Zu den aktuellen Plänen gibt Franchise Game Director Will Kerslake einen Ausblick in einem kurzen Video, das über den offiziellen Twitter-Kanal geteilt wurde. Dort heißt es, dass man im Studio bereits die Arbeiten an einem neuen Teil aufgenommen habe und derzeit nach Wegen suche, wie man die Reboot-Trilogie am besten mit den ursprünglichen Tomb-Raider-Spielen verknüpfen könne. Konkret möchte man versuchen, beide Zeitlinien zu vereinen, aber wohl auch vom Designstandpunkt das Beste aus den Welten des ursprünglichen Entwicklers Core Design mit den Ideen von Crystal Dynamics kombinieren.Gleichzeitig bittet Kerslake die Fans noch um etwas Geduld, was darauf schließen lässt, dass ein neues Tomb Raider vermutlich noch etwas länger auf sich warten lassen könnte. Konkret heißt es sogar, dass man vorerst nicht mit einer großen Spieleankündigung rund um Tomb Raider rechnen sollte. Da die Reihe in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, könnte es aber vielleicht trotzdem noch die eine oder andere Überraschung geben.