Square Enix: 40 Minuten lange Show für den 18. März angekündigt, u.a. mit dem nächsten Life-is-Strange-Spiel

Outriders (1. April)

Balan Wonderworld (26. März)

Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von Tomb Raider (Gerücht: Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy)

Marvel's Avengers

Just Cause Mobile

Neue Ankündigungen von Mobile-Titeln von Square Enix Montréal

Vorstellung des Schwesterunternehmens Taito

Square Enix wird in der nächsten Woche eine 40 Minuten lange Ausgabe von "Square Enix Presents" ausstrahlen. Wie Microsoft, Nintendo, Sony und Ubisoft will der Publisher einige Neuigkeiten in Videoform bekanntgegeben. Die erste Show wird am 18. März um 18:00 Uhr auf den YouTube - und Twitch -Kanälen von Square Enix zu sehen sein. Das Unternehmen will u.a. das nächste Spiel aus der Reihe "Life is Strange" angekündigen - mit einer neuen Protagonistin, die über "eine besondere Kraft" verfügen soll.Mit dabei sind außerdem: