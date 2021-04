Square Enix: Jüngste Übernahme-Gerüchte dementiert

Square Enix here in Japan just reacted officially, shooting down the rumor: https://t.co/HIzftxthGR https://t.co/jrwy2mbgHn pic.twitter.com/envQ33gIKO



Die japanische Zweigstelle von Bloomberg (Nachrichtendienst) meldete gestern, dass Square Enix oder Teile des Unternehmens zum Verkauf stehen würden. In dem unbestätigten Artikel, der auf Angaben von CTFN basierte, hieß es, dass das Unternehmen kürzlich Übernahme- und/oder Fusionsangebote bekommen hätte. Zwei Mitarbeiter von Banken wurden als Quellen angeführt. Konkrete Interessenten wie z.B. Sony, Tencent oder Microsoft wurden aber nicht genannt. Als Reaktion auf die Übernahmegerüchte schnellte der Kurs der Aktie in die Höhe.Die Führungsetage von Square Enix Japan reagierte auf die Gerüchte und stellte klar, dass sie keine Angebote erhalten und sie auch kein Interesse an einem Verkauf hätten. Dem Statement ist zu entnehmen: "Wir beabsichtigen nicht, das Unternehmen oder Teile davon zu veräußern und wir haben auch keine Angebote von Dritten erhalten, das Unternehmen oder Teile davon zu erwerben."Bei Square Enix wird derzeit u.a. an NieR Replicant ver.1.22474487139... Babylon's Fall in Zusammenarbeit mit PlatinumGames, Final Fantasy 16 Forspoken (ehemals Project Athia) und Project Triangle Strategy (Arbeitstitel) gearbeitet.