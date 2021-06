Square Enix: E3-Showcase datiert

Square Enix wird im Rahmen der E3 ebenfalls ein eigenes Showcase-Event abhalten, auf dem man Neuerungen ankündigen will. Darunter befindet sich die Enthüllung eines neuen Spiels von Eidos Montreal, bei dem es sich gerüchtehalber um Guardians of The Galaxy handeln könnte. Darüber hinaus soll es Neuigkeiten zu Babylon's Fall sowie einen tieferen Einblick in Life is Strange: True Colors und das Remaster von Life is Strange geben. Ebenfalls soll die Black-Panther-Erweiterung für Marvel's Avengers ein Thema bei der Veranstaltung werden, zusammen mit anstehenden Events innerhalb des Spiels.Ausgestrahlt wird die Show unter der Bezeichnung "Square Enix Presents" am 13. Juni ab 21:15 bei Twitch und auf Youtube