Square Enix: Neue Spiele und Ankündigungen zum 30-jährigen Jubiläum der Mana-Reihe

Square Enix hat am Wochenende einen japanischen Live-Stream zum 30-jährigen Jubiläum der Mana-Reihe übertragen und währenddessen auch neue Spiele, Adaptionen und andere Projekte angekündigt. So sollen bereits am 15. Juli 2021 Smartphone-Umsetzungen von Trials of Mana für iOS ( App Store ) und Android ( Google Play ) erscheinen. Vorregistrierungen bzw. Vorbestellungen sind bereits möglich. Der Preis wird mit 26,99 Euro angegeben.Im Herbst soll außerdem ein Update zur jüngst veröffentlichten Neuauflage von Legend of Mana erscheinen, das den Font des PlayStation-Originals implementieren soll. Darüber hinaus wurde mit Legend of Mana: The Teardrop Crystal eine Anime-Adaption angekündigt (zur offiziellen Website ), die von Graphinica und Yokohama Animation Lab für Warner Bros. Japan produziert wird. Ein Starttermin wurde allerdings nicht genannt.Mit Echoes of Mana wurde ein Action-Rollenspiel angekündigt , in dem neben einem neuen Protagonistenpaar auch Heldinnen und Helden aus früheren Mana-Titeln spielbar sein werden. Auf der Suche nach einem legendären Schwert sollen sowohl bekannte als auch neue Schauplätze erkundet werden. Das All-Star-Rollenspiel soll 2022 auf Free-to-play-Basis für iOS und Android erscheinen - u. a. auch auf Deutsch.Zuguterletzt hat Serien-Produzent Masaru Oyamada auch ein neues Mana-Spiel für Konsolen angekündigt, das sich allerdings noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinde und daher noch nicht gezeigt bzw. richtig enthüllt werden könne. Konkrete Plattformangaben, ein Titel oder gar Veröffentlichungsrahmen blieb man ebenfalls schuldig. Serienschöpfer Koichi Ishii hätte aber bereits einen ersten Blick auf das Projekt werfen können. Die Fans bat er hingegen noch um Geduld.