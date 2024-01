Square Enix: Präsident will bei Entwicklung verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen

Square Enix: Der Traum von künstlicher Intelligenz und „anderen hochmodernen Technologien“

Für ein neues Jahr fasst man in der Regel auch den ein oder anderen Vorsatz: Mehr Sport machen oder sich gesünder ernähren zum Beispiel. Entwickler und Publisherhat allerdings andere Pläne.Wie schon in den vergangenen Jahren meldete sich der aktuelle Präsident des Unternehmens zu Wort und läutete die kommenden zwölf Monate mit Plänen, Versprechen und Ideen ein. Nachdem Yosuke Matsuda,, im März durchals Firmenchef ersetzt wurde, scheint man nunnutzen zu wollen.In einem offenen Brief, den ihr auf der offiziellen Website von Square Enix vollständig lesen könnt, wünschte Präsident Kiryu zunächst einmal einund blickte dann auf die vergangenen zwölf Monate zurück, indem er geopolitische Ereignisse rekapitulierte. Schon bald kommt er in seiner Nachricht aber auch auf daszu sprechen, das seiner Ansicht nach eine große Rolle im vergangenen Jahr gespielt hat:„Die Einführung von ChatGPT, das jedem erlaubt, einfach Texte, Übersetzungen oder textbasierte Dialoge zu kreieren, hat eine schnelle Verbreitung von generativen KIs ausgelöst. Seine Veröffentlichung hat gezeigt, dass die Anwendung […] nicht nur auf Texte begrenzt ist und die darauffolgenden Monate zeigten einen schnellen Erfolg beim Start neuer Services und Inhalten. […] Ich glaube, dass generative KI das Potenzial hat, nicht nur neu zu formen, was wir erschaffen, sondern auch die Schaffensprozesse selbst fundamental zu verändern, inklusive des Programmierens.“Entsprechend wolle man künstliche Intelligenz: „Wir beabsichtigen auch einen aggressiven Einsatz von KI und anderen hochmodernen Technologien bei unserer Entwicklung von Inhalten und unseren Publishing-Funktionen. Auf kurze Sicht wird es unser Ziel sein, unsere Entwicklungsproduktivität zu erhöhen und unsere Marketing-Bemühungen zu verfeinern. Auf lange Sicht hoffen wir, diese Technologien zu nutzen, um neue Inhalte für Konsumenten zu erschaffen, da wir glauben, dass technologische Innovation Geschäftsmöglichkeiten repräsentiert.“Wie genau Square Enix künstliche Intelligenz einsetzen wird, bleibt abzuwarten. Auch wenn die Aussicht, Vorgänge zu automatisieren und von der Technik übernehmen zu lassen, für die oberen Ränge sicher verlockend und profitabel erscheint, wird das Thema aktuellund hat angesichts derdes letzten Jahres mindestens ein Geschmäckle. Zuletzt blamierte sich der, um Indie-Spiele zu ehren, während die Vorstellung von einemebenfalls auf wenig Begeisterung stieß.