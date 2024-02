Final Fantasy

Dragon Quest

Square Enix will Berichten zufolge den internen Fokus auf die großen Titel legen

Können wir uns künftig tatsächlich darauf einstellen, dass populäre Spielereihen wieoder weitere, die den Studios des Entwicklerurgesteinsentspringen, in einem ganz neuen Licht erstrahlen?Darauf lassen zumindest entfernt jüngste Berichte schließen, die davon sprechen, dass das japanische Unternehmen seindrastisch überarbeiten möchte, um dieseiner Produkte zu verbessern – und die Einnahmen zu steigern.Wie Bloomberg nun verrät , soll im Rahmen des jüngsten, welches über eine Telefonkonferenz abgehalten wurde, davon die Rede gewesen sein, dass man bei Square Enix in Zukunft einen anderen Weg einschlagen möchte, wie Spiele entwickelt werden.stellte demzufolge eine neue Strategie vor, die die Zahl der ausgelagerten Entwicklungsarbeiten reduziert und gleichermaßen die interne Entwicklung großer Titel stärker fokussiert.Dies deckt sich ebenfalls mitKiryus, in Zukunft den gesamtenbei Square Enix verringern zu wollen. Weitere Informationen dazu, wie sich die Struktur von Square Enix mit dem Umschwung verändern wird, soll es noch in diesemgeben. Seitens des Präsidenten heißt es ( via Nintendolife): „Wir überprüfen von Grund auf, wie die Organisationsstruktur aussieht, um den Inhalt der Pipeline zu verkörpern und was am besten ist. Die neue Struktur wird im Frühjahr eingeführt werden. Dazu möchte ich eine Ankündigung machen.“.Diesesoll den Berichten zufolge im April eingeführt werden, dazu zählt wohl auch eine Artzur Bewertung der Spieleentwicklung und -qualität in früheren Phasen des Developments. Hinsichtlich der jüngsten finanziellen Entwicklungen, die einen Rückgang im Jahresvergleich verzeichneten, was den Nettoumsatz des digitalen Unterhaltungssektors anbelangt, überrascht die Ankündigung einer möglichen Umstellung allgemein aber eher weniger.Grund soll vor allem eingewesen sein, gepaart mit den branchenweit gestiegenen Entwicklungs- und Werbekosten. Auch die Verkäufe des jüngsten Final Fantasy-Teils lagen unter den Erwartungen des Unternehmens –konnten. Zuletzt kündigte Präsident Kiryu noch an, dass manwolle.