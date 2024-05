Square Enix: Multiplattform-Strategie wird auf den Weg gebracht

Beischeint man nicht zufrieden mit den Ergebnissen zu sein, die die Spielereleases der jüngeren Vergangenheit, wie zum Beispiel, erzielt haben. Aus diesem Grund möchte man beim japanischen Spielehersteller künftig eine andere Strategie fahren, wie der jüngste Finanzbericht suggeriert.Demnach will manveröffentlichen, die vorher exklusiv – beispielsweise für PlayStation 5 – erschienen sind. Damit einher gehen aber auch schwere Einschnitte, die besonders die Niederlassungen außerhalb Japans treffen könnten.Im Bezug auf die sogenannten HD-Games, also Spiele mit mittlerem bis hohem Budget, unter die beispielsweise Final Fantasy 7 Rebirth oderfallen, beschreibt Square Enix eine „niedrige Profitabilität“. Für die Zukunft denkt man daher darüber nach, Spiele für alle Plattformen gleichzeitig zu veröffentlichen. Während die genannten Spiele der Final Fantasy-Reiheerhältlich sind, kam aucherst über ein Jahr nach dem Konsolenrelease auch für den PC auf den Markt, das Online-Abenteuerfeierte nach langen Jahren erst in 2024 sein Debüt auf der Xbox.Konkret bedeutet das, dass Square Enixwird, um eine „Umgebung aufzubauen, in der mehr Spieler unsere Titel genießen können“. Damit sind die großen Franchises und AAA-Titel, inklusive bereits erschienener Spiele gemeint. Auch Nintendo-Konsolen sowie PC, für kleinere Titel auch Mobilgeräte, werden explizit als mögliche Plattformen genannt.Diese Umorientierung dürfte einher gehen mit personellen Konsequenzen. Besonders in den Niederlassungen und Europa und den USA haben bereits „Kostenoptimierungen durch strukturelle Reformen“ begonnen, was wohl der wirtschaftlich klingende Euphemismus für Entlassungen ist. Dies sei in einem internen Meeting auch, wie VGC erfahren haben will. So müssten über den nächsten Monat hinweg in den Bereichen IT, Publishing sowie den Indie-Games-Abteilung Square Enix Collective Personen entlassen werden.Damit würde sich auch Square Enix einreihen in eine lange und nicht enden wollende sowievon Unternehmen, die – teilweise in großem Umfang – innerhalb der letzten etwa eineinhalb Jahre Kündigungen ausgesprochen haben. Zuletztfür einen Aufschrei gesorgt.