Deutscher Computerspielpreis: 2020: Anno 1800 gewinnt den Hauptpreis und The Witcher 3 den Publikumspreis

Couch Monsters (Laurin Grossmann, John Kees, Marie Maslofski, Dennis Oprisa, Luca Storz, Jaqueline Vintonjek – HTW Berlin)

Echoes of Etrya (Nik Douglas, Sylvia Exner, Lisa Günther, Robin Hentschel, Silvan Koch, Pia Krensel, Jacob Menz, Melina Stratmann, Soren Wagner - S4G School for Games)

Prim (Oskar Alvarado, Bryan Atkinson, Jonas Fisch, Florian Genal, Michael Kenny, Maria Pendolino, Sascha Schneider - CMMN CLRS)

Sonority (Franca Bittner, Marvin Clauß, Nadine Harter, Åžahin Kablan, Madeline Reinaldo Mendoza, Lisa Nonnemacher, Clemens Sandner, Alice Schlotterbeck, Elisa Schorrig, Willi Schorrig, Vladyslav Trutniev – HdM Stuttgart)

Wild Woods (Nadja Clauberg, Moritz Heinemeyer, Johannes Kutsch, Eric Massenberg, Marcus Meiburg - HAW Hamburg)

Die Preisträger des Deutschen Computerspielpreises 2020 stehen fest. Der Hauptpreis "Bestes Deutsches Spiel" (dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25.000 Euro für die weiteren Nominierten) ging an Anno 1800 . Das Aufbauspiel von Ubisoft setzte sich gegen Sea of Solitude und Through the Darkest of Times durch. Als "Bestes Internationales Spiel" wurde Star Wars Jedi: Fallen Order ausgezeichnet. Mit einem Sonderpreis würdigte die Jury "Foldit" ( Details ). Die Simulation lässt Spieler u. a. bei der Bekämpfung des Corona-Virus helfen. Der Publikumspreis (undotiert; Nutzerabstimmung) ging an The Witcher 3: Wild Hunt für Switch.Es folgen alle Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2020 im Überblick.(dotiert mit 75.000 Euro)(dotiert mit 40.000 Euro)(dotiert mit 35.000 Euro für den besten Prototypen und jeweils 20.000 Euro für vier weitere Nominierte)Die weiteren vier Nominierten:(dotiert mit 30.000 Euro)(dotiert mit 30.000 Euro)(dotiert mit 30.000 Euro)(dotiert mit 30.000 Euro)(dotiert mit 30.000 Euro)(dotiert mit 30.000 Euro)(undotiert)(undotiert)(undotiert)(dotiert mit 30.000 Euro)(undotiert)(undotiert)"Einen herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Deutschen Computerspielpreises 2020! Ihre außergewöhnlichen Leistungen sind gleichzeitig herausragend und beispielhaft für die deutsche Games-Branche, die Technologie und Kultur auf einzigartige Weise vereint", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game. "Gerade in diesen besonderen Zeiten zeigen uns Games, was sie wirklich ausmachen: Sie sind erstklassige Unterhaltung für alle Menschen, sie verbinden Familie und Freunde auch über große Entfernungen miteinander und viele haben als Lernspiele immenses Potenzial in der Bildung. Diese einzigartigen Fähigkeiten werden beim Deutschen Computerspielpreis besonders deutlich.""Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises werden in einem zweistufigen Jury-Verfahren ermittelt. Zunächst beraten Fachjurys mit je vier Mitgliedern. Anschließend übernimmt die Hauptjury und ermittelt die Sieger. Die Auswahlkriterien beim DCP sind Spielspaß und Unterhaltung, die künstlerische Qualität, der Innovationscharakter oder der pädagogisch-didaktische Wert eines Spiels. Die Ausrichter des DCP sind die Bundesregierung – vertreten durch die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) - sowie der game - Verband der deutschen Games-Branche. Unterstützt werden sie dabei von der Stiftung Digitale Spielekultur. Das Bayerische Staatsministerium für Digitales fördert die Preisverleihung 2020."