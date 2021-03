Deutscher Computerspielpreis: 2021: Die Nominierten stehen fest; Hauptpreis kann an Cloudpunk, Desperados 3 oder Iron Harvest gehen

Cloudpunk (ION Lands)

Desperados 3 (Mimimi Games / THQ Nordic)

Iron Harvest (King Art / Koch Media)

Curious Expedition 2 (Maschinen-Mensch / Thunderful)

Dorfromantik (Toukana Interactive)

El Hijo - A Wild West Tale (Honig Studios / Handy Games)

Penko Park (Ghostbutter)

Scribble It! (Detach Entertainment)

Ampere (Laura Brosi, Mathieu Hentschel, Christopher Meier, Dave von Felten)

Get Together (Alyssa Cooper, Heinrich Hammann, Mathilde Hoffmann, Maike Koller, Moritz Reinert, Nicolai Scham, Simon Sturm)

Mukana - Battle of Asgard (Andreas Bechert, Felix Graf, Stefan Gruber, Tim Hoffmann, Alexander Keussen)

Passing By (Hannah Kümmel, Jan Milosch, Marius Mühleck, Ilona Treml)

The Social Engineer (Fabian Fischbach, Daniel Hirschle, Pascal Jansen)

Holoride (Holoride)

Indie Arena Booth Online 2020 (Super Crowd Entertainment)

Resolutiion (Monolith of Minds / Deck13 Interactive)

FwESI Einsatztaktik für Gruppenführer (Cininet)

Hidden Codes (Playing History / Bildungsstätte Anne Frank)

Welten der Werkstoffe (Cologne Game Lab der TH Köln)

About Love, Hate And The Other Ones 2 (Black Pants)

Epic Guardian (Quantumfrog / Sheepyard)

Polarized! (Marcel-André Casasola Merkle / TheCodingMonkeys)

Port Royale 4 (Gaming Minds Studios / Kalypso Media)

Suzerain (Torpor Games / Fellow Traveller)

Microsoft Flight Simulator (Asobo / Microsoft)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Microsoft)

The Last of Us Part 2 (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Hyper Scape (Ubisoft)

The Elder Scrolls Online: Greymoor (ZeniMax)

Gnu (Jasmin K.)

Nina Kiel

WheelyWorld (Dennis Winkens)

King Art (Bremen)

Mimimi Games (München)

Ubisoft Blue Byte (Düsseldorf)

Keine Nominierungen. Mögliche Gewinner in dieser Kategorie werden am 13. April 2021 bekanntgegeben.

Die Nominierten des Deutschen Computerspielpreises 2021 (DCP) stehen fest. Für den Hauptpreis "Bestes Deutsches Spiel" wurden Cloudpunk zum Test ), Desperados 3 zum Test ) und Iron Harvest zum Test ) vorgeschlagen. Im letzten Jahr setzte sich Anno 1800 gegen Sea of Solitude und Through the Darkest of Times durch. In den weiteren Kategorien sind aber auch Dorfromantik und Penko Park mehrfach zu finden. Die Gewinner der Kategorie "Spielerin/Spieler des Jahres" werden via Online-Voting bestimmt - bis zum 8. April 2021. Nominiert sind Gnu (Jasmin K.), Nina Kiel und WheelyWorld (Dennis Winkens). Der DCP ist in diesem Jahr mit Preisgeldern in Höhe von 790.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung fidet am 13. April 2021 im Live-Stream statt.Es folgen die Nominierten 2021 im Überblick (innerhalb der Kategorien in alphabetischer Reihenfolge, in Klammern: Entwickler-Team und Publisher):(dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 30.000 Euro für die beiden weiteren Nominierten)(dotiert mit 80.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 20.000 Euro für die beiden weiteren Nominierten)(dotiert mit 60.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 20.000 Euro für die beiden weiteren Nominierten)(dotiert mit 50.000 Euro für den besten Prototypen und jeweils 25.000 Euro für vier weitere Nominierte)(dotiert mit 35.000 Euro)(dotiert mit 35.000 Euro)(dotiert mit 35.000 Euro)(dotiert mit 35.000 Euro)(dotiert mit 35.000 Euro)(dotiert mit 35.000 Euro)(undotiert)(undotiert)(undotiert)(dotiert mit 40.000 Euro)(dotiert mit 10.000 Euro)Die Veranstalter schreiben: "351 Einreichungen, und damit 36 mehr als im Vorjahr, gingen beim Awardbüro des Deutschen Computerspieles 2021 ein. Aus allen Spielen ermittelte die Jury am 18. März 2021 die besten Spiele und Teams des Jahres in 14 Kategorien. Wie im Vorjahr fand die Jurysitzung Corona-bedingt als Videokonferenz statt. Das Gremium tagte unter der Leitung der neuen Juryvorsitzenden Odile Limpach, Professorin für Economics and Entrepreneurship an der TH Köln. Die 36-köpfige Jury setzt sich aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien, Politik und Sport zusammen. Die vollständige Liste der Jury-Mitglieder gibt es auf der Website des Deutschen Computerspielpreises. (...) Die Sieger der meisten Kategorien werden in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst beraten zwölf Fachjurys über die Nominierungen in den verschiedenen Kategorien. Im Anschluss kürt die Hauptjury aus diesen Nominierungen die Gewinnerinnen und Gewinner. Jeweils zwei Mitglieder jeder Fachjury sitzen gleichzeitig auch in der Hauptjury. Die Auswahlkriterien für die besten Spiele des Jahres sind Aspekte wie Qualität, Innovationsgehalt, Spielspaß sowie der kulturelle und pädagogische Anspruch."Ausrichter des Deutschen Computerspielpreises sind die Bundesregierung (Staatsministerin für Digitalisierung und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)) sowie der game - Verband der deutschen Games-Branche. Unterstützt werden sie dabei von der Stiftung Digitale Spielekultur. Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert die Preisverleihung 2021.