id Software: Port von Super Mario Bros. 3 aufgetaucht und an Museum gespendet

Screenshot - id Software (PC, Spielkultur)

Als der PC in den frühen Neunzigern andere Computer mit seinen mächtigen 3D-Fähigkeiten ausstach, konnte man sich als Amiga-Ultra im Systemkrieg immerhin auf die guten alten 2D-Plattformer verlassen. Die ruckelten auf MS-DOS/Windows-Systemen meist lächerlich stark, während Konsolen und Heimcomputer diese Aufgabe seit Jahrzenten meist mit Leichtigkeit stemmten - oft sogar mit mehreren Ebenen (Parallax-Scrolling).Bevor Commander Keen 1990 immerhin ansatzweise flüssiges Scrolling auf den PC brachte, startete id Software (unter dem Namen Ideas from the Deep/IDF) aber bereits Experimente für einen DOS-Port von Super Mario Bros. 3. Als dieser seitens Nintendo abgelehnt wurde, führte die zugrundeliegende Technik zu Commander Keen, so Arstechnica.com Ein Datenträger mit einem DOS-Prototypen von Super Mario Bros. 3 tauchte mittlerweile im Strong National Museum of Play auf, wie Kurator Andrew Borman dem Tech-Blog berichtete. Der Fund sei Teil einer größeren Spende von einem nicht genannten Entwickler gewesen. Der Entwickler habe nicht selbst an der Demo gearbeitet, sie aber "im Laufe seiner Arbeit" erhalten, so Borman.Er war verständlicherweise sehr aufgeregt, als nach einer Sicherung als Image eine Demo startete. Sie glich einem Video zum Thema, das John Romero bereits 2015 veröffentlicht hatte. Im Vergleich zum Video-Material soll sich im Prototypen auch ein "fairly flat" Level 1-4 befinden. Öffentlich soll die Demo bisherigen Plänen nach nicht ausgestellt werden, Forscher und "andere Parteien" könnten aber Zugriff darauf beantragen. Mehr zur geplanten Langzeitarchivierung lässt sich auf Arstechnica.com erfahren.