Tokyo Game Show: Programm der Online-Messe mit Capcom (RE8), Koei Tecmo, Bandai Namco, Microsoft, Sega und Co.

13:00 - Eröffnung

14:00 bis 14:50 - Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020, u.a. mit Microsoft Flight Simulator, Minecraft und japanischen Entwicklern (YouTube)

15:00 bis 15:50 - Square Enix (YouTube)

12:00 - Bisher unbekannte Keynote

13:00 bis 13:50 - Sega/Atlus TV (YouTube)

15:00 bis 15:50 - Capcom Showcase u.a. mit Resident Evil Village (YouTube)

07:00 bis 07:50 - Cyberpunk 2077: Night City Wire Japan Special bei Spike Chunsoft (YouTube)

08:00 bis 08:50 - Level 5 Special Meeting (YouTube)

13:00 bis 13:50 - Konami Info Show (YouTube)

14:00 bis 14:50 - Koei Tecmo Special u.a. mit Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (YouTube)

08:00 bis 08:50 - Koei Tecmo Games: Dynasty Warriors 20th Anniversary Live Stream mit zwei neuen Spielen aus der Dynasty-Warriors-Reihe (YouTube)

10:00 bis 10:50 - Bandai Namco Entertainment mit Scarlet Nexus and Sword Art Online (YouTube)

14:00 bis 14:50 - miHoYo: Genshin Impact Pre-Launch Live Stream (YouTube)

15:00 bis 15:50 - PlayerUnknown's Battlegrounds Japan eSports Conference 2020 (YouTube)





Resident Evil Village wird im Rahmen der Tokyo Game Show 2020 Online und dem Capcom TGS Live 2020 Event gezeigt! Weitere Details dazu hier: https://t.co/vCxYUef5pZ

Wir wissen, dass ihr auf mehr Infos im August gehofft hattet – für die Verzögerung möchten wir uns entschuldigen. pic.twitter.com/RoPzaJFk5Y



— CAPCOM Germany (@CAPCOM_Germany) September 1, 2020

Nach der gamescom ist vor der Tokyo Game Show. Auch die Spiele-Messe in Japan wird in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie in digitaler Form veranstaltet. Es folgt ein Auszug aus dem Programm der Messe ( via Gematsu ). Die genannten Uhrzeiten sind "Mitteleuropäische Sommerzeit".24. September25. September26. September27. September