Tokyo Game Show: Event wird 2022 wieder mit Besuchern vor Ort ausgetragen

Die Veranstalter der Tokyo Game Show haben bekannt gegeben , dass die Messe in diesem Herbst zu ihrem gewohnten Format zurückkehren wird. Erstmals nach drei Jahren dürfen damit wieder Besucher am Event teilnehmen. Vom 15. bis 18. September 2022 werden die Hallen der Makuhari Messe in Chiba für Publisher und Entwickler aus aller Welt geöffnet. An den ersten beiden Tagen haben zunächst nur Branchen- und Pressevertreter Zutritt zur Veranstaltung. Danach dürfen auch Privatbesucher auf das Messegelände. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Nothing Stops Gaming".Aber auch im Internet wird die Tokyo Game Show 2022 wieder stattfinden. Zahlreiche Livestreams sind während des Events geplant. Zusätzlich möchten die Veranstalter auch wieder Demo-Versionen kommender Spiele anbieten. Auch die im letzten Jahr gestartete "Virtual Area" feiert ihr Comeback. Unter dem Namen „Tokyo Game Show VR 2022“ können Besucher virtuell an der Messe teilnehmen.Im Vergleich dazu gibt es zur diesjährigen gamescom in Köln weniger Informationen. Laut der Infos auf der Webseite möchte aber auch die Koelnmesse wieder Besucher vor Ort zulassen. Im Moment ist das Event vom 24. bis zum 28. August 2022 geplant. Noch problematischer sieht es mit der E3 aus, einstmals das Vorzeige-Event: Nach gegenwärtigem Stand ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Messe selbst als reine Online-Veranstaltung stattfinden wird.