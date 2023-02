Halo: Entwickler 343 Industries starten von vorn - Engine-Wechsel steht bevor

Neustart bei 343 Industries: Projekt Tatanka - das nächste Halo

343 Industries nach wie vor beteiligt

Das Entwicklerstudio, welches zu Microsoft gehört, wagt offenbar einen Neustart mit der-Reihe. Dazu gehört auch ein Umstieg auf die Unreal Engine.Somit gehört die bislang verwendete, hauseigene Engine mit dem Namen Slipspace künftig der Vergangenheit an. Diese wurde zum ersten Mal im Jahre 2021 mitverwendet und basiert auf der wesentlich älteren Blam-Engine, die schon zuvor von Bungie seit 2001 verwendet wurde.Einem Bericht von Bloomberg zufolge befürchtete 343 zunächst, man könnte durch die Abkehr von der Slipspace Engine künftig am für Halo markanten Spielgefühl einbüßen. Dabei ging es vor allem um Steuerungselemente, die schwierig nachzuahmen seien. Dennoch entschied man sich dem Bericht nach zum Ende des vergangenen Jahres zu dem einschneidenden Schritt und wagt mit "Projekt Tatanka" den Sprung auf die Unreal Engine.Bei jenem handelt es sich derweil noch um einen Arbeitstitel, unter dem eine Art Battle Royale entstehen soll. Doch wie es scheint werkelt man mit Tatanka bereits an einem neuen Halo, wobei nicht nur von Multiplayer-, sondern auch von Singleplayer-Inhalten auszugehen ist. Dafür habe man sich sogar ein externes Studio mit dem Namen Certain Affinity an Bord geholt.Während das Entwicklerteam aus dem texanischen Austin bislang als eher unbekannt gilt, ist es nun bereits seit einiger Zeit mit der Arbeit am neuen Halo vertraut. Darüber hinaus half es in der Vergangenheit bereits, Inhalte füroder Activisions-Reihe zu kreieren.Erst vor Kurzem gerieten Gerüchte in Umlauf, 343 Industries würde mittlerweile gar nicht mehr selbst an Halo Hand anlegen. Diese wurden, von denen auch Entwickler aus den Reihen 343s betroffen gewesen sein sollen, noch einmal befeuert.Indes nimmt man den Spekulationen allerdings den Wind aus den Segeln und verkündete, dass an an den Gerüchten nichts dran sei und. Für Infinite zum Beispiel sollen in den kommenden Monaten weitere Maps und Spielmodi herausgebracht werden, Informationen zu einem gänzlich neuen Titel blieben allerdings bislang aus.Letztes aktuelles Video: Halo Legends ComicCon Trailer