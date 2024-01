Halo: Entwicklung des Battle Royale-Projekts wohl eingestellt

Halo: Project Tatanka – Entwicklung des Battle Royale-Ablegers angeblich eingestellt

Lange Zeit machten Gerüchte um ein fast schon mysteriösesdie Runde, welches im-Universum spielen sollte. Der vielversprechende Titel wurde von Serien-Co-Entwicklerproduziert, doch nun kommt alles anders als erhofft.Jüngsten Berichten zufolge befindet sich das Spiel nämlich nicht mehr in der Mache. So wurde das Projekt mit dem Codenameneinem Insider zufolge nun scheinbar endgültig eingestampft.Im Rahmen des XboxEra-Podcast verriet der stets gut informierte Insider Shpeshal_Nick nun, wie es um Projekt Tatanka steht. Zwar wurde der Halo Battle Royale-Ableger nicht offiziell seitensangekündigt, allerdings diskutierte Certain Affinity das Projekt mehrfach öffentlich.Endeerklärte man noch, dass man bereits seit mehr als zwei Jahren an Tatanka arbeiten würde und auf dem damaligen Stand fastMenschen an der Entwicklung beteiligt seien. Zuvor hieß es bereits, dass Certain Affinity seine Beziehung mit dem Halo-Hauptentwickler,, vertiefen würde (via IGN ).So sei man damit betraut worden, „Halo Infinite auf neue und aufregende Weise weiterzuentwickeln“. Später folgte dann im Zuge eines Bloomberg-Berichts eine nähere Ausführung, wohin es mit Tatanka gehen soll. Man habe mit der Entwicklung eines Battle Royale begonnen, allerdings könne sich der Titel „inentwickeln“.Letzten Endes hat sich die Entwicklung des Halo-Battle Royales, oder welche Richtung es auch immer final eingeschlagen hätte, aber in einerverlaufen. Über neuen Stoff dürfen sich Fans der populären Videospielreihe aber trotzdem freuen, denn immerhin läuft schon bald die neue Staffel deran. Und in der Zwischenzeit konnte sichsichern.Letztes aktuelles Video: Halo Legends ComicCon Trailer