SEGA: Two Point Studios (Two Point Hospital) wurden übernommen - 4Players.de

Sega Europe, eine Tochtergesellschaft von Sega Games, hat die in Farnham (England) ansässigen Two Point Studios übernommen. Two Point Hospital , das erste Spiel des Studios, das am 30. August 2018 veröffentlicht wurde, wird als kommerzieller Erfolg bezeichnet.Nach der Übernahme wird Two Point Studios zu einem hundertprozentigen Sega-Studio - neben Creative Assembly, Sports Interactive, Relic Entertainment, Amplitude Studios und Hardlight. Das Studio wird weiterhin an mehreren "unangekündigten Projekten" arbeiten, zu denen es in den kommenden Monaten weitere Neuigkeiten geben wird.Two Point Studios hat seit Januar 2017 im Rahmen des Searchlight-Programms mit Sega Europe zusammengearbeitet. Das Searchlight-Team bei Sega sucht nach neuen Talenten, die an neuen IPs mit Franchisepotenzial arbeiten. Diese Akquisition war die erste ihrer Art als direkte Folge dieser Initiative.