SEGA: Arbeitet gemeinsam mit Atlus an neuen Marken für kommende Konsolengeneration - 4Players.de

Sega arbeitet zusammen mit Atlus an einer neuen Marke, die für die nächste Konsolengeneration vorbereitet wird. Das hat Segas Director Toshihiro Nagoshi nach Angaben bei Persona Central im Gespräch mit Dengeki PlayStation verraten."Atlus befindet sich in einer Phase, in der das Unternehmen eine Richtung abseits von Persona und Shin Megami Tensei einschlagen muss", ist Nagoshi überzeugt. "Sowohl Sega als auch Atlus arbeiten in Erwartung auf die neue Generation [von Konsolen] an neuen Marken."Für Nagoshi sind eigene und starke Marken ein wichtiger Stützpfeiler für die kommenden Jahre. Tatsächlich geht er so weit zu behaupten, dass es sich bei IPs um die "ultimative Plattform der Zukunft" handelt - auch in Anbetracht dessen, dass seiner Meinung nach die Hardware trotz PlayStation 5 und Xbox Scarlett zunehmend in den Hintergrund rücken dürfte."Sieht man eine IP nur als Verkaufswerkzeug, wird sie sich abnutzen. Das war bisher das Schicksal von Software, weil sich die Generationen auf die Hardware fokussiert haben. Aber das wird ab jetzt nicht mehr der Fall sein", ist sich Nagoshi sicher und dürfte dabei auch auf die zunehmende Bedeutung von Streaming-Technologien anspielen.