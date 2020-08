SEGA: Weitere Spiele sollen für PC und Konsolen umgesetzt werden, u.a dank des Erfolgs von Persona 4: Golden

Nach dem Erfolg von Persona 4: Golden auf dem PC (über 500.000 Verkäufe) hat die Unternehmensführung von Sega in einer Investorenkonferenz hervorgehoben, dass sie ihre Pläne für PC-Umsetzungen in Zukunft weiter verfolgen werden. Schon die PC-Fassung von Catherine hatte 2019 zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.Es wird explizit erwähnt, dass bereits auf anderen Plattformen veröffentlichte Titel für PC und andere Plattformen umgesetzt werden sollen. Sie würden es außerdem in Betracht ziehen, PC-Versionen direkt bei plattformübergreifenden Spiele-Produktionen und Veröffentlichungen mit einzubeziehen.Sega via Persona Central : "Wir haben Persona 4: Golden, ein Titel, der zuvor auf der PlayStation Vita verkauft wurde, neu gemastert und in diesem Geschäftsjahr bei Steam zum Verkauf gestellt. Aufgrund des großen Zuspruchs der Kritiker und des niedrigen Verkaufspreises des Spiels waren die Verkäufe viel stärker als erwartet. Wir werden uns weiterhin aktiv für die Portierung bereits veröffentlichter Titel auf Steam und neue Plattformen bemühen. Wir verhandeln auch mit den Plattformbetreibern für neue Spiele in der Zukunft und wir überlegen, wie wir die einzelnen Titel zu günstigen Bedingungen verkaufen können. Dazu gehören auch Maßnahmen wie die Vorbereitung von PC-Versionen dieser Titel von Anfang an in Hinblick auf plattformübergreifende Veröffentlichungen."Die eigenen Ambitionen, Umsetzungen von älteren Spielen für aktuelle Plattformen zu veröffentlichten, unterstreichen auch die Switch-Version von Catherine: Full Body und Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster für PlayStation 4 und Switch. Viele Spieler hoffen derweil auf PC- und Switch-Fassungen von Persona 5 Royal ).