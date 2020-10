Sega: Angebote und Geschenke zum 60-jährigen Jubiläum

Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums hat sich Sega die Spendierhosen angezogen und ein paar Aktionsangebote und Geschenke geschnürt. Wie Eurogamer.net berichtet, stellt Relic Entertainment die kooperative Top-Down-Action Armor of Heroes bei Steam zur Verfügung.Amplitude, die Macher von Endless Space und Endless Legends, vermischen ihr Sci-Fi-Universum in einem flotten Shoot'em-up Endless Zone mit Segas Arcade-Klassiker Fantasy Zone. Empty Clips Studios liefern mit dem Sidescroller Streets Of Kamurocho ein Beat'em-up, das Streets of Rage 2 mit der Yakuza-Serie kombiniert. Mit Golden Axed öffnet Sega außerdem seine Archive und präsentiert einen Prototypen.Sämtliche Spiele sind nur bis zum 19. Oktober um 19 Uhr kostenlos erhältlich und starten in folgender Reihenfolge:15.10.: Armor of Heroes16.10.: Endless Zone17.10.: Streets of Kamurocho18.10.: Golden AxedDarüber hinaus hat Sega bei Steam auch einen Jubiläums-Sale mit zahlreichen Angeboten gestartet. Im Zuge dessen kann man außerdem noch eine kostenlose Version von Sonic the Hedgehog 2 abstauben. Wer außerdem dazu bereit ist, auf der Anniversary-Webseite seine E-Mail-Adresse einzutragen, wird mit einer kostenlosen Steam-Version von NiGHTS into Dreams belohnt.