Sega: Yakuza-Studio Ryo Ga Gotuko arbeitet an einer neuen Marke

Nach der Yakuza- und Judgement-Reihe wollen sich die Entwickler von Ryo Ga Gotuko an neue Gefilde heranwagen. Wie wir schon letzten Monat berichtet haben, arbeitet das Entwicklerstudio Ryo Ga Gotuko an seiner berühmten Yakuza-Reihe und wird Fans einen achten Teil bescheren. Yakuza 8 wird ein paar Jahre nach den Ereignissen aus dem siebten Teil spielen und die Geschichte des Like a Dragon-Protagonisten Ichiban Kasuga weiterführen.Das soll aber nicht das einzige Spiel sein, an dem das Studio arbeitet. In einem Interview mit der japanischen Spielezeitschrift Famitsu gab der Studioleiter Masayoshi Yokoyama an, dass noch weitere Projekte außerhalb der Yakuza-Reihe in Planung sind. Darunter fällt die Action-Adventure-Reihe Judgement, die ein Spin-Off der Yakuza-Spiele aus dem Jahr 2018 darstellt. "Wir werden uns auch um die Judgment-Reihe kümmern", sagte er, ging aber nicht so weit, ein drittes Spiel der Reihe als offiziell in Entwicklung zu bestätigen.Grund dafür könnten die noch bestehenden Streitigkeiten zwischen der Agentur von Judgement-Darsteller Takuya Kimura und Publisher Sega sein. Sega hatte geplant, eine PC-Version auf den Markt zu bringen, was die Agentur schlichtweg blockiert hatte. Von solchen Rückschlägen lässt sich das Studio aber nicht aufhalten und arbeitet auch an einer komplett neuen Marke. "Über Judgment hinaus würden wir auch gerne ein komplett neues Spiel in Angriff nehmen, sobald die Voraussetzungen dafür geschaffen sind", sagte Yokoyama . "Neben Yakuza und Judgement arbeiten wir auch an anderen unangekündigten Titeln."