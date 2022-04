SEGA: Sega nimmt digitale Sonic-Titel vom Markt

Ein Schelm, wer dahinter Geldmacherei vermutet: Kurz vor der Veröffentlichung der Retrosammlung Sonic Origins zieht Sega vier klassische Sonic-Spiele aus dem Angebot der Digitalstores ab. Ohne Nennung von Gründen.Vor einer Woche hat Sega die Retro-Collection Sonic Origins angekündigt ( wir berichteten ): Darin enthalten sind die aufgemotzten Igel-Originale Sonic the Hedgehog 1 und 2 sowie Sonic 3 & Knuckles, plus Sonic CD. Die erscheint am 23. Juni und soll sich vermutlich möglichst gut verkaufen. Was aber könnte den Kaufanreiz dieses Bundles mindern? Genau, der Fakt, dass die enthaltenen Spiele in sauber emulierter Form schon lange in den Digitalstores verfügbar sind. Ist halt blöde, wenn man mit Kultspielen nicht nur zweimal, sondern auch ein drittes Mal Kohle verdienen möchte...Daraus resultiert der ziemlich uncoole Move, dass am 20. Mai 2022, also rund einen Monat vor dem Sonic Origins -Release, die vier Spiele aus den Stores abgezogen werden. Im Sega-Sprech heißt das: "Das Unternehmen wird die digitalen Versionen der eigenständigen Titel, die im kommenden Spiel Sonic Origins enthalten sein werden, am 20. Mai 2022 vom Markt nehmen. Dazu gehören Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD." Ausnahmen gibt es aber auch: "Sonic the Hedgehog 1 und 2 werden weiterhin über Sega Ages auf der Switch erhältlich sein und Sonic the Hedgehog 2 wird weiterhin über das Sega Mega Drive auf Nintendo Switch Online + spielbar sein."