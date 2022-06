SEGA: Mega Drive Mini 2 offiziell angekündigt

Sega Mega Drive Mini 2: 50 Spiele vorinstalliert

Sega plant Verkauf bislang nur in Japan

Der Traditionshersteller Sega erweitert sein Retro-Angebot. Nach dem Launch des Mega Drive Mini wurde jetzt das Sega Mega Drive Mini 2 in Aussicht gestellt.Sega ist zwar seit mehr als 20 Jahren nicht mehr im Konsolengeschäft aktiv. Das gilt aber auch nur für die Gerätegenerationen, die seither erschienen sind. Da aber innerhalb der Unterhaltungsindustrie Nostalgie vielerorts schwer angesagt ist, kann das japanische Unternehmen immer noch auf seine alten Klassiker zurückgreifen und diese in neuem Gewand präsentieren. Nun hat man also den Sega Mega Drive Mini 2 vorgestellt.Auf der japanischen Webseite des Konzerns hat Sega das neue Vorhaben enthüllt. Mit im Gepäck soll die Retrokonsole dann 50 vorinstallierte Spieledauerbrenner haben. Das sind acht mehr als noch beim 2019 erschienenen Vorgänger.Anders als vorher sollen zudem nicht nur Games drinstecken, die es damals als Kassette gab, sondern auch jene, die es damals für das Mega-CD gab. Dazu gehören unter anderem Sonic CD oder Shining Force CD. Um das Feeling komplett zu machen, kann zusätzlich ein rein dekoratives Set erworben werden, mit dem Kunden auch das Mega-CD im Miniaturformat dazustellen können – sogar eine winzige Disc soll inkludiert sein.Bislang ist der Verkauf nur für den japanischen Markt angekündigt. Am 27. Oktober 2022 soll das Sega Mega Drive Mini 2 dort für umgerechnet 78 Euro erscheinen. Ob eine Veröffentlichung anderweitig erfolgt, ist noch unklar. Zwar erschien das Vorgängermodell auch in hiesigen Breitengraden, aber mit dem Game Gear Micro blieb Segas bislang letztes Retro-Gerät nur der japanischen Kundschaft vorbehalten.Wer übrigens noch mit einem Sega Mega Drive Mini liebäugelt, kann sich ja unseren ausführlichen Testbericht zu Gemüte führen.