Sega: Mega Drive Mini 2 kommt nach Europa – Das ist die offizielle Spiele-Liste

Sega Mega Drive Mini 2: Diese Titel warten zum Release

After Burner 2

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike

Devi & Pii (unveröffentlicht)

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fantasy Zone (neuer Port)

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force / Thunder Force IV

Midnight Resistance

The Ooze

Out Run

Out Runners

Phantasy Star II

Populous Puyo Puyo Sun (neuer Port)

Rainbow Islands Extra

Ranger X

The Revenge of Shinobi

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer 2

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Space Harrier II (neuer Port)

Spatter (unveröffentlicht)

Splatterhouse 2

Star Mobile (neuer Port)

Streets of Rage 3

Super Hang On

Super Locomotive (neuer Port)

Super Street Fighter II

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

Vectorman 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Ecco the Dolphin CD

Ecco: The Tides of Time CD

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Night Trap

The Ninja Warriors

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

Sega gibt bekannt, dass die Mega Drive Mini 2 ihren Weg auch in die europäischen Elektronikläden finden wird. Dank des Trailers wissen wir vorab, welche Spiele es geben soll.Mehr als 60 Titel sollen es sein, die uns mit der Veröffentlichung der Sega Mega Drive Mini 2 am 27. Oktober erwarten. Sie stellt den Nachfolger der Sega Mega Drive Mini dar, die bereits 2019 erschienen ist. Freuen dürfen wir uns, neben vielen weiteren, vor allem auf die CD-Titel.Fast 20 Spiele mehr als der Vorgänger der Sega Mega Drive Mini 2 zu bieten hatte sollen es also werden. Mit dabei sind die folgenden:Mega Drive / GenesisMega CD / Sega CDIn den USA, in denen die Konsole irreführenderweise Genesis Mini 2 heißen wird, um dem lokalen Namen der ursprünglichen Konsole treu zu bleiben, ist die Sega Mega Drive Mini 2 bereits vorbestellbar. Dort beläuft sich der Preis auf 99,99 US-Dollar, von einem ähnlichen Preis dürfen wir also auch hierzulande ausgehen. Neben der flotten Retro-Konsole gibt es einen Controller, ein USB-Netzteil sowie das Strom- und HDMI-Kabel dazu.