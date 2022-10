SEGA: Legendäre Entwicklerin Rieko Kodama gestorben

SEGA: Rieko Kodama – eine Veteranin der Videospielindustrie verlässt die Bühne





As you understand it. We respected her.



— Yosuke Okunari /奥成洋輔 (@okunari) October 27, 2022

Die vermutlich traurigste Nachricht des Tages kommt aus Japan: Wie Sega bestätigt, ist die legendäre Spieleentwicklern Rieko Kodama im Mai diesen Jahres verstorben – wenige Tage vor ihrem 59. Geburtstag.Weitere Details wurden, aus Respekt vor Kodamas Familie und ihrer Privatsphäre, nicht genannt. Die Information teilte Sega-Produzent Yosuke Okunari mit der Öffentlichkeit, nachdem eine Gedenknachricht für sie im Abspann des Sega Mega Drive Mini 2 entdeckt worden war.Über Twitter zollt Okunari der verstorbenen Videospiel-Veteranin noch einmal seinen Respekt. Kodama war eine der ersten Frauen, die sich in der von Männern dominierten Branche einen Namen machen konnte. Vor allem für ihre Arbeit an den Rollenspielen von Sega ist sie bis heute weltbekannt. Ihre Karriere in der Spieleindustrie erstreckt sich über mehr als drei Jahrzehnte, weswegen Kodama auch oft als eine wahre Pionierin der Branche bezeichnet wird.Bereits 1984 begann sie diese beim japanischen Entwicklerstudio Sega als Grafikdesignerin. Sie arbeitete an Spielen wie Champion Boxing, Alex Kidd Altered Beast und natürlich auch dem legendären blauen Igel Sonic . Später agierte sie als Director und Produzentin für Serien wie Phantasy Star oder Skies of Arcadia . In den letzten Jahren ihres Lebens widmete sie sich in der Rolle der leitenden Produzentin der Sega Ages -Reihe.Im Zuge der 19. jährlichen Game Developers Choice Awards bekam Rieko Kodama für ihr Lebenswerk sogar den Pioneer Award verliehen , der bahnbrechende Meilensteine im Tech- und Game-Design honorieren soll.