SEGA: Persona- und Yakuza-Universum soll erweitert werden

Sega: Auch andere Klassiker können wiederbelebt werden

hat derzeit einige heiße Eisen im Feuer: Nachim Oktober erschien diesen Monat der neue Yakuza-Ableger; morgen folgt dann noch Persona 5 Tactica , wo Sega neben Entwickler Atlus als Publisher fungiert.Nachdem mit den Sonic-Filmen das Franchise um den blauen Igel erfolgreich erweitert wurde, ist das auch mit anderen Marken des Spieleherstellers möglich. Wenn es nach, leitender Geschäftsführer bei Sega, ginge, könnte man viele der klassischen Sega-IPs ähnlich wie Sonic positionieren.„Wir haben Sonic in großem Stile wiederbelebt“, sagte Utsumi in einem Interview mit CNBC. „Nicht nur durch die Spiele, sondern unter anderem. Auch in Roblox ist Sonic enthalten. Im Moment arbeiten wir zudem eng mit Lego zusammen.“ Sega setzt also weiterhin stark auf eines seiner ältesten und populärsten Zugpferde. So erscheint nächstes Jahr eine neue Staffel Sonic Prime auf Netflix, im Dezember soll derfolgen.„Wir haben aber auch andere große Marken und auch wenn ich noch nicht zu viel dazu sagen will, denken wir daran,.“ Mit Persona und Yakuza befinden sich beispielsweise zwei populäre Namen unter den Dach von Publisher Sega, die innerhalb weniger Monate jeweils zwei neue Titel auf den Markt bringen. „All unsere IPs könnensein, als in Videospielen.“Mitkommt. Das JRPG. In unserem, was wir von dem aktuellen Titel dieser klassischen Sega-IP halten.