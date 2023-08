Red Dead Redemption: Western-Hit bekommt PS4- und Switch-Portierung

Red Dead Redemption erschien erstmals im Jahr 2010 für die damals aktuelle Konsolengeneration PlayStation 3 und Xbox 360. Das Open-World-Adventure von Entwicklerstudio Rockstar Games, das bis dahin vor allem durch die Grand-Theft-Auto-Serie bekannt und erfolgreich war, erfreute sich bei den Gamern wie auch der Fachpresse großer Beliebtheit, ebenso wie der Nachfolger Red Dead Redemption 2



Red Dead Redemption: Spiel beinhaltet Undead Nightmare



Zusätzlich zum Abenteuer um den Ex-Banditen John Marston, der auf dem Weg in ein rechtschaffenes Leben von seiner Vergangenheit eingeholt wird, ist das Spiel mit dem damaligen DLC Invasion von Zombies – so wie es Anfang der 2010er-Popkultur eben gerade en vogue war.



Durch die Abwärtskompatibilität ist das Spiel selbstverständlich auch auf der PlayStation 5 spielbar. Für die Xbox Series X/S können Spieler das Game ohnehin schon längst herunterladen – und zwar für 29,99.







In der Kommentarspalte unter dem Trailer auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Rockstar Games zeigen sich die Fans in großer Zahl wenig begeistert, hatte man doch auf ein Remaster des rund 13 Jahre alten Games gehofft. „Sie enttäuschen uns immer wieder“, ist schon nach kurzer Zeit ein nicht selten gelesener Kommentar. Einen



Red Dead Redemption erschien erstmals im Jahr 2010 für die damals aktuelle Konsolengeneration PlayStation 3 und Xbox 360. Dasvon Entwicklerstudio Rockstar Games, das bis dahin vor allem durch die Grand-Theft-Auto-Serie bekannt und erfolgreich war, erfreute sich bei den Gamern wie auch der Fachpresse großer Beliebtheit, ebenso wie der Nachfolgeracht Jahre später.Zusätzlich zum Abenteuer um den Ex-Banditen John Marston, der auf dem Weg in ein rechtschaffenes Leben von seiner Vergangenheit eingeholt wird, ist das Spiel mit dem damaligen DLC Undead Nightmare ausgestattet. In diesem storytechnisch unabhängigen Spiel kämpft ihr in der Welt von RDR gegen eine– so wie es Anfang der 2010er-Popkultur eben gerade en vogue war.Durch die Abwärtskompatibilität ist das Spiel selbstverständlich auch auf der PlayStation 5 spielbar. Für die Xbox Series X/S können Spieler das Game ohnehin schon längst herunterladen – und zwar für 29,99.In der Kommentarspalte unter dem Trailer auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Rockstar Games zeigen sich die Fans in großer Zahl wenig begeistert, hatte man doch auf ein Remaster des rund 13 Jahre alten Games gehofft. „Sie enttäuschen uns immer wieder“, ist schon nach kurzer Zeit ein nicht selten gelesener Kommentar. Einen ausführlichen Bericht zu Red Dead Redemption könnt ihr natürlich bei uns lesen.

Hatte es in letzter Zeit Gerüchte gegeben, ob Rockstar Games eventuell an einem Remaster zuarbeitet, gab es nun eine kleine Überraschung. Das Western-Adventure wird als direkter Port für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erscheinen – und das schon am 17. August. Zunächst wird es digital im Playstation Store beziehungsweise Nintendo eShop verfügbar sein, ab 13. Oktober gibt es dann auch eine physische Version. Der Preis liegt für beide Konsolenversionen bei 49,99 Euro.