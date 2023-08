Red Dead Redemption: So sieht das Western-Abenteuer auf der Nintendo Switch aus

Grafik von Red Dead Redemption: Unterschiede zur Xbox

Das Western-Adventurekommt nächste Woche auf die. Ein Youtuber zeigt nun Vergleiche der Grafik zwischenund dem kommenden Switch-Port.Obwohl Fans auf ein Remake gehofft hatten, bringt der Entwicklerden Western-Hit stattdessen als Version für die Switch und Playstation 4 heraus. Ab dem 17. August ist es für die Plattformen digital erhältlich, ab Oktober auch physisch.Der Youtuber Cycu1 stellt nun die grafischen Unterschiede dar, indem er jeweils Screenshots von Red Dead Redemption auf derund dernebeneinander platziert. Auf der Switch soll das Spiel in 4K laufen und ist dabei auf maximal 30fps begrenzt.Es sieht dabeiaus als auf der Xbox. Im Gegenteil: Rockstar selbst spricht nicht von einem Port, sondern von einer anderen Version des Spiels. Grafisch haben sie dabei ein paar Anpassungen vorgenommen. So sehen dieaus und Bilder sind teilweise heller, wie im Video zu erkennen ist. Zudem sind die gezeigten Bilder der Switch häufig kontrastreicher als die der Xbox.Nutzer in den Kommentaren unter dem Video sind überrascht, dass die Version für die Nintendo Switch so gut aussieht. Kaum, dass Red Dead Redemption für die Konsole noch erscheint. Währenddessen schmiedet der japanische Hersteller bereits große Pläne:, haben wir euch an anderer Stelle zusammengefasst.