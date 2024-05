Red Dead Redemption: Angeblich soll PC-Port schon bald erscheinen





It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk



— Tez2 (@TezFunz2) May 13, 2024

Werdennach rund 14 Jahren die Geschichte von John Marston endlich selbst erleben können? Angeblich soll doch noch eine Umsetzung vonfolgen, wie ein in der Szene bekannter Insider und Dataminer herausgefunden haben möchte.Erst im letzten Jahr brachte Rockstar Games das Western-Epos auf die PlayStation 4 und Nintendo Switch, wenn auch "nur" in Form eines Remastered statt kompletten Remakes. Ebenjene Version könnteauch via Steam, Epic Games Store und im Rockstar Launcher erhältlich sein. Wenn einem aktuellen Gerücht zu trauen ist.Die Gerüchteküche hat derwieder angeheizt: In einem Tweet vom 13. Mai schreibt er, dass offenbar Rockstar Games die Veröffentlichung einer PC-Version von Red Dead Redemption vorbereitet. Grund für seine Annahme sind Codezeilen aus dem Rockstar Launcher, aus denen eine solche Planung tatsächlich hervorgehen soll.Darin heißt es unter anderem "Reise in Red Dead Redemption und der dazugehörigen Zombie-Erweiterung Undead Nightmare durch die weitläufigen Gebiete des amerikanischen Westens und Mexiko – jetzt auch auf dem PC spielbar." Eindeutiger geht es kaum, aber bislang sind diese Zeilen offenbarim Rockstar Launcher einsehbar. Offiziell ist das Ganze demnach noch nicht.Es erscheint jedoch mittlerweile durchaus realistisch, dass es dieses Mal wirklich so kommt. Immerhinim August letzten Jahres. Fasteine PC-Portierung nachzuliefern, würde in den Stil von Rockstar Games passen.Derist schließlich dafür bekannt, seine Spiele erst nach den Konsolenumsetzungen für weitere Plattformen zu veröffentlichen., wie das Unternehmen in der Vergangenheit schon angedeutet hat.