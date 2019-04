Warner Bros. Interactive Entertainment: Arbeitet an einem neuen Lego Star Wars - 4Players.de

Angesichts des bevorstehenden Kinostarts von Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker sicher keine große Überraschung: Warner Bros. arbeitet an einem neuen Teil aus der Reihe Lego Star Wars. Das berichtet Eurogamer.net und bezieht sich dabei auf eine Aussage von Matt Wood, der in seiner Rolle als Sound Editor bei Skywalker Sound im Rahmen der Star Wars Celebration eher beiläufig erwähnte, dass an einem solchen Spiel gearbeitet wird. Eurogamer.net hat daraufhin auch seine Quellen - wahrscheinlich bei Traveller's Tales - angezapft und bekam gesteckt, dass es sich beim neuen Auftritt der Klötzchen-Jedi offenbar um ein sehr ambitioniertes Projekt handeln soll. Angeblich will man die komplette Star-Wars-Saga integrieren und sich nicht nur auf die bisher noch nicht adaptierten Episoden The Last Jedi und The Rise of Skywalker konzentrieren.Warner Bros. hat bisher offiziell noch kein neues Spiel rund um Lego Star Wars angekündigt.