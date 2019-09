Warner Bros. Interactive Entertainment: Gerücht: WB Games Montréal deutet ein neues Batman-Arkham-Spiel an - 4Players.de

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj



— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 22. September 2019





There’s 4 actually. Two flashed at basically the same time. But they are noticeably different. The last one looks very... demonic. pic.twitter.com/xlo2EiCZv0



— Wall-Spider (@NYCWallSpider) 22. September 2019

WB Games Montréal, das Studio hinter Batman: Arkham Origins , hat nach über vier Jahren der Inaktivität auf seinem Twitter-Kanal ein Video zum 80. Geburtstag von Batman veröffentlicht. Der 30 Sekunden lange Clip zeigt die Projektion des Batman-Symbols an eine Hauswand und wird zwischendurch mehrfach unterbrochen. Kurzzeitig sind drei/vier Symbole zu erkennen, die das Videobild überlagern. Eines dieser Symbole wirkt dämonisch. Ein anderes Bild erinnert an eine Eule. Daher wird laut PC Gamer darüber spekuliert, ob bei WB Games Montréal an einem neuen Batman-Arkham-Spiel gearbeitet wird und Ra's Al Ghul (alias The Demon's Head) sowie der "Court of Owls" (ein Geheimbund, der im Grunde genommen Gotham City lenkt) die Gegenspieler von Batman sein werden.Das letzte Spiel des Studios, das ungefähr 500 Mitarbeiter beschäftigt, war Batgirl: A Matter of Family (2015; ein DLC für Batman: Arkham Knight ). Im Oktober 2018 bestätigte Senior Game Designer Osama Dorias, dass zwei Videospiele auf Basis von DC Comics in Entwicklung wären ( wir berichteten ). Neben Gerüchten über ein vermeintliches Superman-Spiel gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Berichte über ein neues Batman-Arkham-Spiel.