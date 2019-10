Warner Bros. Interactive Entertainment: Publisher sichert sich neues Spiel von IO Interactive (Hitman) - 4Players.de

IO Interactive (Hitman-Reihe, Kane & Lynch, Freedom Fighters und Mini Ninjas) arbeitet aktuell an zwei Projekten. In Entwicklung sind ein neues Hitman-Spiel und eine komplett neue Marke ( wir berichteten ). Das neue Spiel, das für PC und Konsolen erscheinen wird, hat mittlerweile einen Publisher gefunden, und zwar Warner Bros. Interactive Entertainment. Unterschrieben wurde ein weltweiter Veröffentlichungs- und Vertriebsvertrag.IO Interactive betreibt zwei Entwicklungsstudios im skandinavischen Raum: IOI Kopenhagen in Dänemark und das kürzlich gegründete IOI Malmö in Schweden. Beide Studios werden bei der Entwicklung des neuen Spiels im Rahmen dieser Partnerschaft eine bedeutende Rolle spielen."Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von IO Interactive fortzusetzen", sagt David Haddad, President von Warner Bros. Interactive Entertainment. "IO Interactive hat langjährige Erfahrung mit der Entwicklung von legendären Spielen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit an diesem nächsten Unterfangen - ein neues Konsolen- und PC-Spiel für Spieler auf der ganzen Welt ins Leben zu rufen.""In den letzten Jahren hat uns Warner Bros. bewiesen, dass sie unsere kreative Vision verstehen und respektieren, und wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Partnerschaft", sagt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. "IO Interactive kann auf eine stolze Geschichte der Erstellung von Charakteren und Welten für unsere Spieler zurückgreifen - das steckt einfach in unseren Genen. Nun, da wir dieses aufregende Projekt - für IOI zusammen mit Warner Bros. ein neues Universum zu erschaffen - in Angriff nehmen, sind wir auf der Suche nach aufstrebenden Talenten für unsere Teams in Kopenhagen und Malmö, die sich mit uns auf diese außergewöhnliche Reise begeben möchten."Warner Bros. Interactive Entertainment hat zusammen mit IO Interactive bereits Hitman 2 (2018), Hitman: Definitive Edition (2018) und Hitman HD Enhanced Collection (2019) veröffentlicht. Die Entwickler suchen ebenfalls nach neuen Mitarbeitern