Warner Bros.: Gerücht: Spiele-Sparte mit Mortal Kombat, Batman, Mittelerde, Harry Potter etc. soll verkauft werden

Avalanche Software (in Salt Lake City)

Monolith Productions

NetherRealm Studios

Rocksteady Studios (Mehrheitsbeteiligung)

TT Games und mehrere Unterstudios

WB Games Boston

WB Games Montréal

WB Games New York

WB Games San Diego

WB Games San Francisco

AT&T zieht unter Umständen den Verkauf seiner Spielesparte (Warner Bros. Interactive Entertainment oder WB Games) für vier Milliarden Dollar in Betracht, dies meldet CNBC nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Take-Two Interactive, Electronic Arts und Activision Blizzard sollen bereits Interesse an dem Kauf bekundet haben. Der mögliche Verkauf sei aber längst nicht in trockenen Tüchern und würde auch nicht unmittelbar bevorstehen. Angeblich erwägt AT&T den Verkauf, um seine Schulden in Höhe von fast 200 Milliarden Dollar zu reduzieren. AT&T hatte Time Warner (Mutterkonzern von Warner Bros.) im Jahr 2018 für 109 Mrd. Dollar übernommen. Die erwähnten Unternehmen wollten den Bericht nicht kommentieren oder waren nicht erreichbar.Zu den bekanntesten Titeln bzw. Spiele-Reihen gehören Mortal Kombat, sämtliche Lego-Umsetzungen, Batman (Arkham), Mittelerde (Herr der Ringe) und Harry Potter. Mehrere unangekündigte Projekte wie ein Batman-Spiel (Gerücht: Batman Court of Owls), eine DC-Comics-Umsetzung (Gerücht: Superman) sowie ein Harry-Potter-Rollenspiel sollen in Entwicklung sein. Warner Bros. Interactive Entertainment übernahm auch die Publisher-Rolle bei Hitman 2.Folgende Studios gehören zu Warner Bros. Interactive Entertainment: